Озил рискует пропустить выезд к "Юнайтед"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поведал, что полузащитник Месут Озил рискует пропустить и выезд к "Манчестер Юнайтед" в среду.
Напомним, Озил неожиданно не попал в заявку "канониров" на воскресное дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма". В качестве официальной причины отсутствия своего самого высокооплачиваемого игрока "Арсенал" назвал "спазмы в спине".
При этом Эмери, общаясь с прессой после победы 4:2, заявил, что не знает, при каких обстоятельствах Озил получил свою травму и присутствовал ли Месут на трибунах "Эмирейтс".
В понедельник 30-летний немец все еще работал отдельно от первой команды, поэтому Унаи допускает, что Озил не сможет сыграть на "Олд Траффорд".
"Сегодня он занимался в одиночестве. Я не знаю, будет ли он готов к среде. Вчера я сказал вам, что его со вторника беспокоят боли в спине. Он не мог сыграть в Киеве (против "Ворсклы" в Лиге Европы) или с "Тоттенхэмом". В данный момент я не знаю, сможет ли он сыграть в Манчестере", — цитирует Эмери The Independent.
Тем временем, в прессе набирают обороты слухи, что уже в январе "Арсенал" попрощается с Озилом. Месута, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, активно сватают в "Интер".
03.12.2018 18:25
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И Джака будет недоступен. Значит, Рэмси(Гендузи) и Лакассет будут в основе.
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да на этот мёртвый мешок можно вообще резерв выставлять
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