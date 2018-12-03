Озил рискует пропустить выезд к "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поведал, что полузащитник Месут Озил рискует пропустить и выезд к "Манчестер Юнайтед" в среду.

Напомним, Озил неожиданно не попал в заявку "канониров" на воскресное дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма". В качестве официальной причины отсутствия своего самого высокооплачиваемого игрока "Арсенал" назвал "спазмы в спине".



При этом Эмери, общаясь с прессой после победы 4:2, заявил, что не знает, при каких обстоятельствах Озил получил свою травму и присутствовал ли Месут на трибунах "Эмирейтс".



В понедельник 30-летний немец все еще работал отдельно от первой команды, поэтому Унаи допускает, что Озил не сможет сыграть на "Олд Траффорд".



"Сегодня он занимался в одиночестве. Я не знаю, будет ли он готов к среде. Вчера я сказал вам, что его со вторника беспокоят боли в спине. Он не мог сыграть в Киеве (против "Ворсклы" в Лиге Европы) или с "Тоттенхэмом". В данный момент я не знаю, сможет ли он сыграть в Манчестере", — цитирует Эмери The Independent.



Тем временем, в прессе набирают обороты слухи, что уже в январе "Арсенал" попрощается с Озилом. Месута, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, активно сватают в "Интер".