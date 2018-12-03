"Челси" сделал предложение о покупке Пулишича

"Челси" обратился к своим коллегам из дортмундской "Боруссии" и выдвинул официальное предложение о покупке вингера Кристиана Пулишича.

Как стало известно Evening Standard, два клуба установили контакт насчет 20-летнего игрока сборной США еще в минувшую пятницу. "Синие" сразу же озвучили свое предложение, надеясь склонить "Боруссию" к продаже Пулишича в январе.



Также сообщается, что за несколько дней до этого Пулишич встречался с руководством своего клуба. Предполагается, что речь шла о нежелании Кристиана продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



В данный момент "Боруссия" хочет за свою восходящую звезду в 70 миллионов фунтов, однако если подписание нового контракта с Пулишичем окажется невозможным, "Челси" вправе настаивать на том, чтобы дортмундцы снизили цену.



Более того, лидеры Бундеслиги уже начали искать замену Пулишичу, заинтересовавшись вингером менхенгладбахской "Боруссии" Торганом Азаром, который является младшим братом звезды "синих" Эдена Азара, заменой для которого в свою очередь как раз и может стать Пулишич.