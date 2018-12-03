Сборная Англии сыграет с Голландией в 1/2 финала Лиги Наций
Соперником сборной Англии по полуфинальной стадии Лиги Наций стала Голландия.
Напомним, англичане выиграли Группу A4 Лиги Наций, опередив Хорватию и Испанию. Таким образом, команда Гарета Саутгейта гарантировала себе участие в плей-офф турнира.
Проведенная сегодня УЕФА жеребьевка установила, что в 1/2 финала Лиги Наций англичане сыграют с голландцами на стадионе "Афонсу Энрикиш" в Гимарайнше 6 июня. За день до этого на "Драгау" в Порту состоится другой полуфинал, в которой сойдутся Португалия и Швейцария.
Затем победители двух полуфиналов определят судьбу первого трофея Лиги Наций, проигравшие сойдутся в матче за третье место. Оба этих поединка назначены на 9 июня.
Добавим, что победитель финала Лиги Наций получит от УЕФА призовые в размере 6.67 миллионов фунтов.
03.12.2018 17:00
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Последние комментарии:
хоть сча Голандия и ни о чем, но Англов выстегнет, в этом я не сомневаюсь
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жаль в сборной Португалии не играют игроки ЛФК
удачи моим чёрным братанам из Голландии
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Португалия Англия финал
надо бритишам мстить за все лузы от портиков на кубках
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