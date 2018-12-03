Хазенхюттля, Мойеса, Пирсона и Шекспира сватают в "Саутгемптон"

Сразу после увольнения главного тренера "Саутгемптона" английская пресса принялась спекулировать о том, кто займет вакантную позицию на "Сент Мэри".

Ранее в понедельник боссы "святых" приняли решение о расставании с Хьюзом, под началом которого команда не выиграла ни одного из 10 последних матчей Премьер-Лиги и опустилась в зону вылета.



Одним из фаворитов на освобожденное Марком место является Ральф Хазенхюттль, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "РБ Лейпциг". Об интересе "Саутгемптона" к 51-летнему австрийцу по прозвищу "альпийский Юрген Клопп" сообщает Daily Echo.



В то же время Sky Sports утверждает, что к работе с неожиданным аутсайдером этого сезона открыт Дэвид Мойес, который в прошлой кампании помог "Вест Хэму" остаться в Премьер-Лиге, но так и не получил новый контракт.



Также Sky Sports располагает информацией, что возглавить "святых" не отказались бы Найджел Пирсон и Крейг Шекспир, двое бывших рулевых "Лестера". При это Пирсон ранее в своей карьере уже короткое время тренировал "Саутгемптон" и даже помог клубу избежать вылета из Чемпионшипа в заключительный день сезона 2007/08.



Среди прочих кандидатов называются Паулу Соуза, Кике Санчес Флорес, Сэм Эллардайс, Леонарду Жардим и Гарри Монк.