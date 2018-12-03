Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре
14-й тур Премьер-Лиги прошел под знаком дерби. На "Эмирейтс" и "Энфилде" состоялись два таких разных, но по-своему ярчайших поединка злейших врагов.
"Кардифф" стал специалистом по волевым победам
Команда Нила Уорнока открыла тур домашней победой над "Вулверхэмптоном", которая позволила валлийцам покинуть зону вылета. У них уже 11 очков и три победы в активе. Всего этого они добились на своем поле, что нужно считать главной тенденцией в выступлениях "Кардиффа".
Другая касается характера этих побед. Все три успеха подопечных Уорнока были волевыми. Более того, они снова обыграли команду, которая вообще не дается соперникам, забив первый мяч в поединке — сначала это был "Брайтон", теперь "Вулверхэмптон". В очередной раз "Кардифф" показал характер, но, по сути, команда Уорнока была готова тактически, хороша начав встречу. "Кардифф" адаптировал свою тактику под соперника, тоже сыграл с тремя центрбеками и сделал все, чтобы лишить влияния на игру Рубена Невеша и Жоау Моутинью, а "волков" — контроля над мячом.
70-летний Уорнок называл "промоушн" этого скромного "Кардиффа" в Премьер-Лигу главным достижением своей карьеры. Если ему удастся удержать клуб в элите, то новое достижение может составить конкуренцию прошлогоднему.
Класс стоит денег
После трех подряд побед болельщики "Ньюкасла" могли с оптимизмом ждать встречу с "Вест Хэмом". Более того, "сороки" играли дома, а команда Мануэля Пеллегрини — не из тех, кто добивается больших успехов на чужих полях.
Ничто не указывает на то, что "Ньюкасл" не был готов к этой встрече. Команда Рафы Бенитеса местами даже владела инициативой, но в итоге проиграла матч со счетом 0:3. Менеджер "Ньюкасл" был ожидаем в своих оценках: разницу сделал класс атакующих игроков, и "Вест Хэм", в отличие от его клуба, потратил на них денег. Купленный еще прошлым летом Чичарито внезапно оформил дубль, но настоящим героем снова стал Фелипе Андерсон. И тут принцип "больше денег — лучше игрок" сработал полностью. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории клуба, и в последние пару месяцев Андерсон играет как настоящая звезда не только "Вест Хэма", но и всего чемпионата.
"Кристал Пэлас", наконец, добился своего
Домашняя игра с "Бернли" олицетворяла проблемы "Кристал Пэлас" в этом сезоне. Играя с вингерами (Заха и Таунсендом) в роли двух форвардов, "орлы" создавали множество моментов, но не могли их реализовать — и дело не только в игре Джо Харта. Реализация стала серьезной проблемой команды, которая только в этот уикенд одержала свою первую победу на "Селхерст Парк".
Нынешний "Бернли", конечно, позволяет больше других. "Кристал Пэлас" по итогу нанес 29 ударов — и большинство из них не были формальными. Забила команда Ходжсона при этом дважды. Первый гол был фланговой подачей Джеймса Маккартура, которая счастливым образом попала в дальний угол. Второй — выдающимся ударом Таунсенда, который не мог остановить даже поймавший кураж Харт. Более очевидные шансы с игры "Пэлас" по-прежнему не реализовывает.
Марк Хьюз больше не тренирует "Саутгемптон"
"Манчестер Юнайтед", казалось, шел к выздоровлению, но поражение от "Манчестер Сити" три недели назад выбило "Юнайтед" из колеи. После перерыва на матчи сборных команда Жозе Моуриньо выглядит очень бледно, и объяснять это кадровыми проблемами — и перестановками на поле — не имеет смысла. Футболисты МЮ играют со страхом и без всякой уверенности в себе.
Марк Хьюз не мог поверить своему счастью, когда его "Саутгемптон" забил два гола на старте встречи. Но "святые" также просто пропустили два в ответ. Гости, за исключением Маркуса Рэшфорда, не показывали ничего, что говорило бы об их желании вернуться в игру. И после перерыва, имея уже 2:2 против кризисного соперника, команда Моуриньо играла так, словно у нее было преимущество в три мяча и полный контроль над происходящим. Мучения "Юнайтед" продолжаются, и выхода из них не видно.
"Саутгемптон" свой выход (как им кажется) нашел, уволив в понедельник Марка Хьюза. Ничья в игре с МЮ руководство клуба не впечатлила. Команда до сих пор не одержала ни одной домашней победы в сезоне, а с момента назначения Хьюза в апреле выиграла всего три матча чемпионата в целом.
Раньери не сумел огорчить "Челси"
В своем большинстве, болельщики "Челси" всегда были равнодушны к Клаудио Раньери. Тем не менее, история "Лестера" сделала итальянца популярной фигурой в Англии, и теперь на "Стэмфорд Бридж" Раньери встречают песнями — несмотря на то, что это дерби западного Лондона, а Клаудио тренирует "Фулхэм". Но фаны "Челси" ожидали простую победу своей команды, потому позволили себе выказать немного уважения аутсайдерам.
Получилась ли она простой? По счету — да, но "Челси" снова выглядел посредственно на деле. Возможно, впервые ключевую роль в успехе "синих" сыграл Кепа Аррисабалага, спасавший "Челси" при скользком счете 1:0. Огорчить бывший клуб Раньери не сумел, но "Челси" снова не демонстрировал легкости в игре, которая отличала команду Маурицио Сарри на старте сезона. Снова промолчал и Эден Азар. И разговоры о том, что в команде Сарри бельгиец, наконец, сможет стать бомбардиром, в последнее время стихли.
"Арсенал" становится сильнее
Прогресс большой команды нужно проверять в больших матчах, и в дерби Северного Лондона "Арсенал" Унаи Эмери, наконец, "доставил". Дело не только в победе, но и в ее характере. Настолько яркого успеха в противостояниях с "Тоттенхэмом" у "канониров" не было уже очень давно.
Слабостей команды Венгера прошлых лет не замечено. "Арсенал" великолепно начал матч, но, даже проигрывая 1:2 (больше из-за случая), сумел перестроиться по ходу встречи, проявить характер и уничтожить соперника. Лукас Торрейра дал понять, что теперь в "Арсенале" есть опорник высочайшего уровня, а Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о появлении нападающего мирового класса. С Эмери "Арсенал" быстро справляется со старыми комплексами и становится сильнее. "Тоттенхэму" также стоит отдать должное. Забить дважды в игре с таким "Арсеналом" — это серьезный результат.
"Ливерпуль" не отпускает "Манчестер Сити"
"Эвертон" очень много лет не брал три очка на "Энфилде", но на этот раз был относительно близок. В прошлом году "ириски" взяли здесь ничью благодаря достаточно пассивной игре, теперь — проиграли, пытаясь действовать агрессивно. И эта встреча вполне могла завершиться и в пользу "Эвертона" — Алиссон снова уберег "Ливерпуль" от потери очков.
Спасал свою команду и Джордан Пикфорд, но в итоге именно его ошибка стоила гостям ничьей. "Ливерпуль" снова был плох в центральной линии, Роберто Фирмино снова выглядел бледно на острие, но сейчас команде Клоппа важно любой ценой добывать результаты. "Манчестер Сити" побеждает с такой легкостью, что задача "Ливерпуля" — не терять очков в принципе. Немного удачи не повредит. Нынешний "Эвертон" — соперник непростой, и дело не только в принципиальности дерби.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
03.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
шлакониры могут повыё6ываться до следующего тура, где снова потеряют очки
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у колбасы уже 4 отскок за сезон пздц. напоминают прошлогодний скам
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А Сити то всего в восьми очках, хех, ещё и личка в запасе ))
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Грязные пакостники
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петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.
girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.
liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.
electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!
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Клопп вчера пробежал 50 метров за 4.4 секунды!!! Это мировой уровень!
Какой же Клопп мегатоп
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С такой таблицей за 11 туров любая команда из тор4 может стать чемпионом, отрыв вообще минимальный(8 очеов и меньше), ну кроме Ливерпуля конечно, ведь откуда им знать что такое побеждать в чемпионате АПЛ.
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Ливерпуль на троне!
Короли на страпоне(
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норм Арсенал разобрался с бездомными)))
ну А Ливерпуль уверенно идёт к чемпионству!
Всем Хейтерам - просто ЮНВА!
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Опять ситишлюхи горят на ветке - значит норм ливерка на них сикает!
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клоп пиздес клоун стал ебааа
не мог дождаться окончания матча чтобы помацать своего кипера, до чего уже опидорел в этом красном курятнике. то от переводчика кончает, то на поле бегает. а был нормальный чел вроде..
надо было упаковать его, как обычно с такими долбоебами-pitch invaderами поступают. хотя деревенское дерби, хули с них взять, с уебков.
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Сити на троне
Короли на страпоне
(ответить)
все сошлось в туре. удивил только тоттенхем. как можно было проиграть арсеналу?
(ответить)
В Россию космолеты завезли!
Как тебе такое, Илон Маск?
(ответить)
ЛФК просто машина - лучшая защита АПЛ.Как говорил один пассажир - защита берет чемпионства.
Алисон сейчас просто лучший вратарь АПЛ - и лучшая покупка года.
Если ты хочешь быть с лучшими ты с ЛФК.
Инва!
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Космолет Союз-11 стартует в 14-30 Мск.
Взлетит или нет?
Сергей Королев не запускал ничего по
понедельникам.
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1 Манчестер Сити 14 38
КОРОЛИ на ТРОНЕ!!!
портовня на стра....!!!
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Кто знает сайт а-ля фапл только с серией А и Испанией ?
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Я на троне
вы все на страпоне
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Сити на троне
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