Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре

14-й тур Премьер-Лиги прошел под знаком дерби. На "Эмирейтс" и "Энфилде" состоялись два таких разных, но по-своему ярчайших поединка злейших врагов.





"Кардифф" стал специалистом по волевым победам



Команда Нила Уорнока открыла тур домашней победой над "Вулверхэмптоном", которая позволила валлийцам покинуть зону вылета. У них уже 11 очков и три победы в активе. Всего этого они добились на своем поле, что нужно считать главной тенденцией в выступлениях "Кардиффа".



Другая касается характера этих побед. Все три успеха подопечных Уорнока были волевыми. Более того, они снова обыграли команду, которая вообще не дается соперникам, забив первый мяч в поединке — сначала это был "Брайтон", теперь "Вулверхэмптон". В очередной раз "Кардифф" показал характер, но, по сути, команда Уорнока была готова тактически, хороша начав встречу. "Кардифф" адаптировал свою тактику под соперника, тоже сыграл с тремя центрбеками и сделал все, чтобы лишить влияния на игру Рубена Невеша и Жоау Моутинью, а "волков" — контроля над мячом.



70-летний Уорнок называл "промоушн" этого скромного "Кардиффа" в Премьер-Лигу главным достижением своей карьеры. Если ему удастся удержать клуб в элите, то новое достижение может составить конкуренцию прошлогоднему.



Класс стоит денег



После трех подряд побед болельщики "Ньюкасла" могли с оптимизмом ждать встречу с "Вест Хэмом". Более того, "сороки" играли дома, а команда Мануэля Пеллегрини — не из тех, кто добивается больших успехов на чужих полях.



Ничто не указывает на то, что "Ньюкасл" не был готов к этой встрече. Команда Рафы Бенитеса местами даже владела инициативой, но в итоге проиграла матч со счетом 0:3. Менеджер "Ньюкасл" был ожидаем в своих оценках: разницу сделал класс атакующих игроков, и "Вест Хэм", в отличие от его клуба, потратил на них денег. Купленный еще прошлым летом Чичарито внезапно оформил дубль, но настоящим героем снова стал Фелипе Андерсон. И тут принцип "больше денег — лучше игрок" сработал полностью. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории клуба, и в последние пару месяцев Андерсон играет как настоящая звезда не только "Вест Хэма", но и всего чемпионата.



"Кристал Пэлас", наконец, добился своего



Домашняя игра с "Бернли" олицетворяла проблемы "Кристал Пэлас" в этом сезоне. Играя с вингерами (Заха и Таунсендом) в роли двух форвардов, "орлы" создавали множество моментов, но не могли их реализовать — и дело не только в игре Джо Харта. Реализация стала серьезной проблемой команды, которая только в этот уикенд одержала свою первую победу на "Селхерст Парк".



Нынешний "Бернли", конечно, позволяет больше других. "Кристал Пэлас" по итогу нанес 29 ударов — и большинство из них не были формальными. Забила команда Ходжсона при этом дважды. Первый гол был фланговой подачей Джеймса Маккартура, которая счастливым образом попала в дальний угол. Второй — выдающимся ударом Таунсенда, который не мог остановить даже поймавший кураж Харт. Более очевидные шансы с игры "Пэлас" по-прежнему не реализовывает.



Марк Хьюз больше не тренирует "Саутгемптон"



"Манчестер Юнайтед", казалось, шел к выздоровлению, но поражение от "Манчестер Сити" три недели назад выбило "Юнайтед" из колеи. После перерыва на матчи сборных команда Жозе Моуриньо выглядит очень бледно, и объяснять это кадровыми проблемами — и перестановками на поле — не имеет смысла. Футболисты МЮ играют со страхом и без всякой уверенности в себе.



Марк Хьюз не мог поверить своему счастью, когда его "Саутгемптон" забил два гола на старте встречи. Но "святые" также просто пропустили два в ответ. Гости, за исключением Маркуса Рэшфорда, не показывали ничего, что говорило бы об их желании вернуться в игру. И после перерыва, имея уже 2:2 против кризисного соперника, команда Моуриньо играла так, словно у нее было преимущество в три мяча и полный контроль над происходящим. Мучения "Юнайтед" продолжаются, и выхода из них не видно.



"Саутгемптон" свой выход (как им кажется) нашел, уволив в понедельник Марка Хьюза. Ничья в игре с МЮ руководство клуба не впечатлила. Команда до сих пор не одержала ни одной домашней победы в сезоне, а с момента назначения Хьюза в апреле выиграла всего три матча чемпионата в целом.



Раньери не сумел огорчить "Челси"



В своем большинстве, болельщики "Челси" всегда были равнодушны к Клаудио Раньери. Тем не менее, история "Лестера" сделала итальянца популярной фигурой в Англии, и теперь на "Стэмфорд Бридж" Раньери встречают песнями — несмотря на то, что это дерби западного Лондона, а Клаудио тренирует "Фулхэм". Но фаны "Челси" ожидали простую победу своей команды, потому позволили себе выказать немного уважения аутсайдерам.



Получилась ли она простой? По счету — да, но "Челси" снова выглядел посредственно на деле. Возможно, впервые ключевую роль в успехе "синих" сыграл Кепа Аррисабалага, спасавший "Челси" при скользком счете 1:0. Огорчить бывший клуб Раньери не сумел, но "Челси" снова не демонстрировал легкости в игре, которая отличала команду Маурицио Сарри на старте сезона. Снова промолчал и Эден Азар. И разговоры о том, что в команде Сарри бельгиец, наконец, сможет стать бомбардиром, в последнее время стихли.



"Арсенал" становится сильнее



Прогресс большой команды нужно проверять в больших матчах, и в дерби Северного Лондона "Арсенал" Унаи Эмери, наконец, "доставил". Дело не только в победе, но и в ее характере. Настолько яркого успеха в противостояниях с "Тоттенхэмом" у "канониров" не было уже очень давно.



Слабостей команды Венгера прошлых лет не замечено. "Арсенал" великолепно начал матч, но, даже проигрывая 1:2 (больше из-за случая), сумел перестроиться по ходу встречи, проявить характер и уничтожить соперника. Лукас Торрейра дал понять, что теперь в "Арсенале" есть опорник высочайшего уровня, а Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о появлении нападающего мирового класса. С Эмери "Арсенал" быстро справляется со старыми комплексами и становится сильнее. "Тоттенхэму" также стоит отдать должное. Забить дважды в игре с таким "Арсеналом" — это серьезный результат.



"Ливерпуль" не отпускает "Манчестер Сити"



"Эвертон" очень много лет не брал три очка на "Энфилде", но на этот раз был относительно близок. В прошлом году "ириски" взяли здесь ничью благодаря достаточно пассивной игре, теперь — проиграли, пытаясь действовать агрессивно. И эта встреча вполне могла завершиться и в пользу "Эвертона" — Алиссон снова уберег "Ливерпуль" от потери очков.



Спасал свою команду и Джордан Пикфорд, но в итоге именно его ошибка стоила гостям ничьей. "Ливерпуль" снова был плох в центральной линии, Роберто Фирмино снова выглядел бледно на острие, но сейчас команде Клоппа важно любой ценой добывать результаты. "Манчестер Сити" побеждает с такой легкостью, что задача "Ливерпуля" — не терять очков в принципе. Немного удачи не повредит. Нынешний "Эвертон" — соперник непростой, и дело не только в принципиальности дерби.



Иван Громиков специально для FAPL.ru