"Саутгемптон" уволил Марка Хьюза

Опустившись в зону вылета Премьер-Лиги, "Саутгемптон" принял решение уволить Марка Хьюза с поста главного тренера.

Хьюз тренировал "святых" с марта. С грехом пополам решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге, в мае Марк получил новый контракт на три года.



Однако старт нового сезона для "Саутгемптона" не заладился. Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в субботу стала для подопечных Хьюза 10-м подряд матчем в Премьер-Лиге без побед.



По итогам 13-го тура "святые" опустились в зону вылета, поэтому на "Сент Мэри" было принято решение попрощаться с Хьюзом, под руководством которого команда выиграла только пять из 27 матчей.



Таким образом, "Саутгемптон" приступает к поискам своего четвертого рулевого за чуть более чем два года. Готовить же команду к выездному матчу против "Тоттенхэма" в среду будет Келвин Дэвис.