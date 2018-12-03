"Саутгемптон" уволил Марка Хьюза

Марк Хьюз Опустившись в зону вылета Премьер-Лиги, "Саутгемптон" принял решение уволить Марка Хьюза с поста главного тренера.

Хьюз тренировал "святых" с марта. С грехом пополам решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге, в мае Марк получил новый контракт на три года.

Однако старт нового сезона для "Саутгемптона" не заладился. Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в субботу стала для подопечных Хьюза 10-м подряд матчем в Премьер-Лиге без побед.

По итогам 13-го тура "святые" опустились в зону вылета, поэтому на "Сент Мэри" было принято решение попрощаться с Хьюзом, под руководством которого команда выиграла только пять из 27 матчей.

Таким образом, "Саутгемптон" приступает к поискам своего четвертого рулевого за чуть более чем два года. Готовить же команду к выездному матчу против "Тоттенхэма" в среду будет Келвин Дэвис.


Метки Саутгемптон, тренеры, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 13:10

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 03.12.2018 14:56 # slash-lfc
    Ничья с муму оказалась фатальной.

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  2. papka-legend 03.12.2018 14:42 # papka-legend
    по крайней мере он до сих пор не вылетал из АПЛ

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  3. parlor3 03.12.2018 14:28 # parlor3
    Может Зидан??? Слабо показать свой класс в такой команде?

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  4. naby-keita 03.12.2018 14:27 # naby-keita
    так так так, что тут у нас
    Пардью или Эллердайс
    тут к бабке не ходи)))

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  5. kolyandr 03.12.2018 14:07 # kolyandr
    круговорот тренеров начался, ща йокановича поставят

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  6. selfish 03.12.2018 14:00 # selfish
    На пару с Моуром надо было увольнять

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  7. electric 03.12.2018 13:41 # electric
    R.I.P. следующий сарррррри

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  8. dmscouser 03.12.2018 13:41 # dmscouser
    Его изначально не надо было оставлять после половины сезона. Задачу по спасению выполнил, встряхнул команду и хорошо, на дистанции он уже давно ничего стоящего не показывал, за исключением 1 неплохого сезона со Стоуком пару лет назад.

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  9. lfcallday 03.12.2018 13:18 # lfcallday
    Вот что значит упустить победу в матче с аутсайдером, в АПЛ такое не простительно.

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  10. kos9k 03.12.2018 13:16 # kos9k
    жардима оформят

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