"Саутгемптон" уволил Марка Хьюза
Опустившись в зону вылета Премьер-Лиги, "Саутгемптон" принял решение уволить Марка Хьюза с поста главного тренера.
Хьюз тренировал "святых" с марта. С грехом пополам решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге, в мае Марк получил новый контракт на три года.
Однако старт нового сезона для "Саутгемптона" не заладился. Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в субботу стала для подопечных Хьюза 10-м подряд матчем в Премьер-Лиге без побед.
По итогам 13-го тура "святые" опустились в зону вылета, поэтому на "Сент Мэри" было принято решение попрощаться с Хьюзом, под руководством которого команда выиграла только пять из 27 матчей.
Таким образом, "Саутгемптон" приступает к поискам своего четвертого рулевого за чуть более чем два года. Готовить же команду к выездному матчу против "Тоттенхэма" в среду будет Келвин Дэвис.
03.12.2018 13:10
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Последние комментарии:
Ничья с муму оказалась фатальной.
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по крайней мере он до сих пор не вылетал из АПЛ
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Может Зидан??? Слабо показать свой класс в такой команде?
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так так так, что тут у нас
Пардью или Эллердайс
тут к бабке не ходи)))
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круговорот тренеров начался, ща йокановича поставят
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На пару с Моуром надо было увольнять
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R.I.P. следующий сарррррри
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Его изначально не надо было оставлять после половины сезона. Задачу по спасению выполнил, встряхнул команду и хорошо, на дистанции он уже давно ничего стоящего не показывал, за исключением 1 неплохого сезона со Стоуком пару лет назад.
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Вот что значит упустить победу в матче с аутсайдером, в АПЛ такое не простительно.
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жардима оформят
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