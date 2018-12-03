Невилл считает, что Озил не годится для футбола Эмери

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитнику Месуту Озилу просто нет места в "Арсенале" Унаи Эмери.

Напомним, Эмери сам решил не использовать Озила в недавнем матче против "Борнмута", а спустя неделю Месут уже выбыл с травмой и лишился возможности сыграть в дерби с "Тоттенхэмом". По мнению Невилла, "канониры" прекрасно обходятся и без своего самого высокооплачиваемого игрока.



"В последние пару лет я, в некотором смысле, ненавидел приезжать сюда, потому что здесь ощущалась апатия, и атмосфера была совсем не такой, как заслуживает этот замечательный клуб".



"Сегодня было совершенно иначе, и это шокировало меня. Это шокировало меня, потому что мне очень нравится "Тоттенхэм", и я с удовольствием наблюдаю за ними последние два-три года. Но сегодня их перебегали".



"Это коллективное достижение "Арсенала". Отдельные игроки по-прежнему должны значительно прибавить, и Унаи совершенно точно будет активен на трансферном рынке в следующие два-три окна, но в командном отношении они были абсолютно сенсационны сегодня".



"Увиденное нами сегодня — это коллективное достижение. Кажется, болельщики снова с командой, игроки — с тренером, а тренер — с клубом".



"Месут Озил не смог бы сыграть в этом матче. Я говорю это при всем уважении к нему, он способен играть в финалах Чемпионата Мира и побеждать в них, но Эмери просто не смог бы использовать Озила с учетом того, каким образом он хотел победить. Такова суровая правда".



"Озил — игрок мирового уровня, когда он с мячом. Его умение принимать мяч, играть в пас и ассистировать возле чужой штрафной превосходны. Но Эмери пытается изменить культуру и психологию в клубе, а Озил, к сожалению, для этого не годится. Это сурово".



"Эмери хочет играть в энергичный и быстрый футбол, начиная с обороны. Игроки должны находиться в движении по всему полю. А Озил не смог бы прессинговать так, как прессинговали игроки "Арсенала" сегодня. Это не его матч, и он так не играет", — сообщил Невилл в эфире.