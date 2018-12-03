Феллайни не понимает, почему "Юнайтед" так плох дома
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признался, что недоумевает по поводу слишком слабой игры своей команды в домашних матчах.
В этом сезоне "Олд Траффорд" является чем угодно, но только не "Театром Мечты". В своих домашних матчах "красные дьяволы" демонстрируют довольно унылую игру и столь же унылые результаты.
До минимальной победы над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов подопечные Жозе Моуриньо выиграли лишь три из девяти домашних матчей с учетом всех соревнований, и Феллайни не находит этому объяснения.
"Я просто не знаю. Я лишь думаю, мы должны играть лучше дома".
"Против "Янг Бойз" мы проявили правильный характер. С первой минуты мы стремились к голу и создали много моментов. Нужно играть таким образом во всех наших домашних матчах, владея инициативой".
"Надеюсь, та победа улучшит настроение в команде. Впереди важные матчи, и каждый знает, что мы нуждаемся в очках".
"У меня хорошие воспоминания о последнем матче с "Арсеналом", но теперь это другая команда, другой тренер и другие игроки. Это будет тяжелый матч", — цитирует Феллайни Daily Mirror.
03.12.2018 12:00
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Унылая игра и унылые результаты = унылое гавно. унылое гавно = kojan
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с Орсеналом победят, радужных прижмут
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Млять, а на выезде просто шик блеск?)
Ебонизм
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Необъяснимо, но факт. Фак.*
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патамущьта членодевки
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Сириусли?
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