Феллайни не понимает, почему "Юнайтед" так плох дома

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признался, что недоумевает по поводу слишком слабой игры своей команды в домашних матчах.

В этом сезоне "Олд Траффорд" является чем угодно, но только не "Театром Мечты". В своих домашних матчах "красные дьяволы" демонстрируют довольно унылую игру и столь же унылые результаты.

До минимальной победы над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов подопечные Жозе Моуриньо выиграли лишь три из девяти домашних матчей с учетом всех соревнований, и Феллайни не находит этому объяснения.

"Я просто не знаю. Я лишь думаю, мы должны играть лучше дома".

"Против "Янг Бойз" мы проявили правильный характер. С первой минуты мы стремились к голу и создали много моментов. Нужно играть таким образом во всех наших домашних матчах, владея инициативой".

"Надеюсь, та победа улучшит настроение в команде. Впереди важные матчи, и каждый знает, что мы нуждаемся в очках".

"У меня хорошие воспоминания о последнем матче с "Арсеналом", но теперь это другая команда, другой тренер и другие игроки. Это будет тяжелый матч", — цитирует Феллайни Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 03.12.2018 13:04 # frisby
    Унылая игра и унылые результаты = унылое гавно. унылое гавно = kojan

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  2. naby-keita 03.12.2018 12:59 # naby-keita
    с Орсеналом победят, радужных прижмут

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  3. l-freeman 03.12.2018 12:37 # l-freeman
    Млять, а на выезде просто шик блеск?)
    Ебонизм

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  4. akadam 03.12.2018 12:23 # akadam
    Необъяснимо, но факт. Фак.*

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  5. navotno 03.12.2018 12:08 # navotno
    патамущьта членодевки

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  6. selfish 03.12.2018 12:07 # selfish
    Сириусли?

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