Почеттино защищает Фойта

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встал на защиту юного Хуана Фойта после поражения 4:2 в дерби от "Арсенала".

Дебютировав в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона" в прошлом месяце, Фойт стал виновником назначения двух пенальти. Однако с тех пор 20-летний аргентинец реабилитировался в глазах Почеттино рядом отличных матчей.



Однако в дерби Северного Лондона к Хуану вновь возникли вопросы. Именно ошибка Фойта в глубине поля привела к голу Александра Лакасетта, в итоге ставшему победным для "канониров".



Тем не менее, Почеттино отказывается винить в чем-либо соотечественника, которого он предпочел опытнейшему Тоби Алдервейрелду.



"Сколько игроков ошибаются с передачей возле центральной линии поля? Много. К тому же, до ворот оставалось еще 50 метров. Поскольку он молод, его легко винить в пропущенном голе".



"Но, на мой взгляд, Хуан был одним из лучших игроков на поле. Если исключить этот не нехороший пас из 90 проведенных им минут, он был лучшим в команде. Абсолютно лучшим", — цитирует Почеттино Evening Standard.