Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 14-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
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03.12.2018 10:05
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клоп пиздес клоун стал ебааа
не мог дождаться окончания матча чтобы помацать своего кипера, до чего уже опидорел в этом красном курятнике. то от переводчика кончает, то на поле бегает. а был нормальный чел вроде..
надо было упаковать его, как обычно с такими долбоебами-pitch invaderами поступают. хотя деревенское дерби, хули с них взять, с уебков.
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И все же Пикфорд оголил анусы хетикам...
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вечно можно смотреть на три вещи, как течёт вода, как горит огонь и как сношают тотенхэм на Эмирейтс.
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с победой щольси,лфц,сити,Аснал, МЮ
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