Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Пьер-Эмерик Обамеянг Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 14-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 10:05

Количество просмотров Просмотров: 872

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Последние комментарии:




  1. navotno 03.12.2018 11:40 # navotno
    клоп пиздес клоун стал ебааа

    не мог дождаться окончания матча чтобы помацать своего кипера, до чего уже опидорел в этом красном курятнике. то от переводчика кончает, то на поле бегает. а был нормальный чел вроде..

    надо было упаковать его, как обычно с такими долбоебами-pitch invaderами поступают. хотя деревенское дерби, хули с них взять, с уебков.

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  2. girasimus 03.12.2018 10:58 # girasimus
    И все же Пикфорд оголил анусы хетикам...

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  3. acceptodessa 03.12.2018 10:54 # acceptodessa
    вечно можно смотреть на три вещи, как течёт вода, как горит огонь и как сношают тотенхэм на Эмирейтс.

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  4. rap-woiska 03.12.2018 10:35 # rap-woiska
    с победой щольси,лфц,сити,Аснал, МЮ

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