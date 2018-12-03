Эмери уже думает о "Юнайтед"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что ему некогда праздновать победу в дерби над "Тоттенхэмом", и он уже думает о том, как снять скальп и с "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

Забив три гола во втором тайме воскресного матча на "Эмирейтс", "канониры" вырвали победу в дерби Северного Лондона со счетом 4:2 и обошли своих соседей в таблице Премьер-Лиги.

Однако уже в среду "Арсенал" ожидает еще один сложнейший матч — против отчаянно нуждающегося в очках "Юнайтед". Теперь все мысли Эмери именно об этом.

"Теперь я думаю о матче в среду. Сегодня была одержана очень большая победа, мы порадовали своих фанатов, потому что это особенный матч для них. Это особенный матч и для нас, но это только три очка — как и против "Борнмута" в прошлый уикенд".

"Нам нужно продолжать делать свою работу. Сегодня был важный матч в плане уверенности в себе".

"Но мы знаем, насколько сложно бывает в Манчестере — исторически и вообще. Мы собираемся подготовиться, чтобы показать как можно более классную игру против них. Это будет большое испытание для нас, но мы хотим, чтобы подобных испытаний было как можно больше", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 03.12.2018 11:44 # fanat-united
    Да хули там сложного, МЮ сейчас кусок дерьма, вынесут на изи

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  2. smokekush 03.12.2018 11:10 # smokekush
    Ну что моур пора догонять бомжей , сколько можно очки терять

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  3. kanat789 03.12.2018 10:50 # kanat789
    Арсенал забьет в угол нынешний скам

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  4. selfish 03.12.2018 10:44 # selfish
    Дорого. Богато

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  5. archi13 03.12.2018 10:29 # archi13
    Михайло как всегда, всякую хуйню напишет лишь бы подпалить пуканы

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  6. acceptodessa 03.12.2018 10:14 # acceptodessa
    Топ, просто топ.

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  7. aliabiev 03.12.2018 10:12 # aliabiev
    с Тоттеном Арсу конечно повезло, будь Тоттен посвежее, они бы грохнули Абубу и ко, но МЮ они обязаны выносить

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  8. antiterror 03.12.2018 10:03 # antiterror
    И где в цитате про "снять скальп"?
    mihajlo style.

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