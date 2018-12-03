Эмери уже думает о "Юнайтед"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что ему некогда праздновать победу в дерби над "Тоттенхэмом", и он уже думает о том, как снять скальп и с "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.
Забив три гола во втором тайме воскресного матча на "Эмирейтс", "канониры" вырвали победу в дерби Северного Лондона со счетом 4:2 и обошли своих соседей в таблице Премьер-Лиги.
Однако уже в среду "Арсенал" ожидает еще один сложнейший матч — против отчаянно нуждающегося в очках "Юнайтед". Теперь все мысли Эмери именно об этом.
"Теперь я думаю о матче в среду. Сегодня была одержана очень большая победа, мы порадовали своих фанатов, потому что это особенный матч для них. Это особенный матч и для нас, но это только три очка — как и против "Борнмута" в прошлый уикенд".
"Нам нужно продолжать делать свою работу. Сегодня был важный матч в плане уверенности в себе".
"Но мы знаем, насколько сложно бывает в Манчестере — исторически и вообще. Мы собираемся подготовиться, чтобы показать как можно более классную игру против них. Это будет большое испытание для нас, но мы хотим, чтобы подобных испытаний было как можно больше", — цитирует Эмери Evening Standard.
03.12.2018 10:00
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Да хули там сложного, МЮ сейчас кусок дерьма, вынесут на изи
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Ну что моур пора догонять бомжей , сколько можно очки терять
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Арсенал забьет в угол нынешний скам
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Дорого. Богато
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Михайло как всегда, всякую хуйню напишет лишь бы подпалить пуканы
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Топ, просто топ.
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с Тоттеном Арсу конечно повезло, будь Тоттен посвежее, они бы грохнули Абубу и ко, но МЮ они обязаны выносить
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И где в цитате про "снять скальп"?
mihajlo style.
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