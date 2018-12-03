Эмери уже думает о "Юнайтед"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что ему некогда праздновать победу в дерби над "Тоттенхэмом", и он уже думает о том, как снять скальп и с "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

Забив три гола во втором тайме воскресного матча на "Эмирейтс", "канониры" вырвали победу в дерби Северного Лондона со счетом 4:2 и обошли своих соседей в таблице Премьер-Лиги.



Однако уже в среду "Арсенал" ожидает еще один сложнейший матч — против отчаянно нуждающегося в очках "Юнайтед". Теперь все мысли Эмери именно об этом.



"Теперь я думаю о матче в среду. Сегодня была одержана очень большая победа, мы порадовали своих фанатов, потому что это особенный матч для них. Это особенный матч и для нас, но это только три очка — как и против "Борнмута" в прошлый уикенд".



"Нам нужно продолжать делать свою работу. Сегодня был важный матч в плане уверенности в себе".



"Но мы знаем, насколько сложно бывает в Манчестере — исторически и вообще. Мы собираемся подготовиться, чтобы показать как можно более классную игру против них. Это будет большое испытание для нас, но мы хотим, чтобы подобных испытаний было как можно больше", — цитирует Эмери Evening Standard.