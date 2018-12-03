Киуон: "Торрейра — лучший со времен Виейра"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун признался, что игра Лукаса Торрейры в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" напомнила ему о великом Патрике Виейра.

Накануне 22-летний Торрейра отметился своим дебютным голом за "канониров", поставив точку в яркой победе команды Унаи Эмери над соседями со счетом 4:2.



Игра уругвайца произвела большое впечатление на Киоуна, который даже сравнил Лукаса с легендами "Арсенала" из прошлого.



"Это была лучшая комплексная игра полузащитника, что я видел от кого-либо в футболке "Арсенала" со времен, когда тон задавали Патрик Виейра и Жилберто Силва".



"Сложно найти двух более разных игроков в плане габаритов и роста, чем Торрейра и Виейра, но в плане драйва и целеустремленности они точно такие же".



"Со стартового свистка этот уругваец принялся контролировать центр поля. Он абсолютно не знал страха, все время требовал мяча, постоянно стремился в отбор и гасил возникающую опасность".



"Он бежал, не зная усталости, обеспечивая "Арсеналу" лишнего игрока на поле. Ты буквально мог почувствовать, что он может и хочет делать работу за других, причем с радостью!"



"При подключении вперед Торрейра был превосходен. Он исключительным образом читает игру, а когда мяч у него, он использует свой интеллект, чтобы снабжать нападающих. Его выразительный гол показывает, что он и сам может замечательно завершать атаки", — пишет Киоун в Daily Mail.