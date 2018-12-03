Киуон: "Торрейра — лучший со времен Виейра"
Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун признался, что игра Лукаса Торрейры в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" напомнила ему о великом Патрике Виейра.
Накануне 22-летний Торрейра отметился своим дебютным голом за "канониров", поставив точку в яркой победе команды Унаи Эмери над соседями со счетом 4:2.
Игра уругвайца произвела большое впечатление на Киоуна, который даже сравнил Лукаса с легендами "Арсенала" из прошлого.
"Это была лучшая комплексная игра полузащитника, что я видел от кого-либо в футболке "Арсенала" со времен, когда тон задавали Патрик Виейра и Жилберто Силва".
"Сложно найти двух более разных игроков в плане габаритов и роста, чем Торрейра и Виейра, но в плане драйва и целеустремленности они точно такие же".
"Со стартового свистка этот уругваец принялся контролировать центр поля. Он абсолютно не знал страха, все время требовал мяча, постоянно стремился в отбор и гасил возникающую опасность".
"Он бежал, не зная усталости, обеспечивая "Арсеналу" лишнего игрока на поле. Ты буквально мог почувствовать, что он может и хочет делать работу за других, причем с радостью!"
"При подключении вперед Торрейра был превосходен. Он исключительным образом читает игру, а когда мяч у него, он использует свой интеллект, чтобы снабжать нападающих. Его выразительный гол показывает, что он и сам может замечательно завершать атаки", — пишет Киоун в Daily Mail.
03.12.2018 09:00
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Топовый трансфер респект
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Ни одной игры не видел его, кроме ливера, где он ничего не показал
Хз
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Топарь кстати да....
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Белый Канте
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Он смог бы заменить Фернандиньо со следующего сезона?
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Обычно Марти всех поливает, Лукас видать сильно его зацепил.
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