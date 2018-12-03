Киуон: "Торрейра — лучший со времен Виейра"

Лукас Торрейра Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун признался, что игра Лукаса Торрейры в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" напомнила ему о великом Патрике Виейра.

Накануне 22-летний Торрейра отметился своим дебютным голом за "канониров", поставив точку в яркой победе команды Унаи Эмери над соседями со счетом 4:2.

Игра уругвайца произвела большое впечатление на Киоуна, который даже сравнил Лукаса с легендами "Арсенала" из прошлого.

"Это была лучшая комплексная игра полузащитника, что я видел от кого-либо в футболке "Арсенала" со времен, когда тон задавали Патрик Виейра и Жилберто Силва".

"Сложно найти двух более разных игроков в плане габаритов и роста, чем Торрейра и Виейра, но в плане драйва и целеустремленности они точно такие же".

"Со стартового свистка этот уругваец принялся контролировать центр поля. Он абсолютно не знал страха, все время требовал мяча, постоянно стремился в отбор и гасил возникающую опасность".

"Он бежал, не зная усталости, обеспечивая "Арсеналу" лишнего игрока на поле. Ты буквально мог почувствовать, что он может и хочет делать работу за других, причем с радостью!"

"При подключении вперед Торрейра был превосходен. Он исключительным образом читает игру, а когда мяч у него, он использует свой интеллект, чтобы снабжать нападающих. Его выразительный гол показывает, что он и сам может замечательно завершать атаки", — пишет Киоун в Daily Mail.


Метки Арсенал, Киоун, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. smokekush 03.12.2018 09:45 # smokekush
    Топовый трансфер респект

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  2. melwood-lfc 03.12.2018 09:31 # melwood-lfc
    Ни одной игры не видел его, кроме ливера, где он ничего не показал
    Хз

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  3. chelsealondon 03.12.2018 09:15 # chelsealondon
    Топарь кстати да....

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  4. xiaomi 03.12.2018 09:13 # xiaomi
    Белый Канте

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  5. shakur 03.12.2018 09:11 # shakur
    Он смог бы заменить Фернандиньо со следующего сезона?

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  6. french 03.12.2018 09:09 # french
    Обычно Марти всех поливает, Лукас видать сильно его зацепил.

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