Клопп надеется, что теперь Ориги перезапустит свою карьеру в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что нападающему Дивоку Ориги удастся перезапустить свою карьеру в клубе после победного гола против "Эвертона".

В воскресенье на "Энфилде" Ориги сыграл свои первые минуты в этом сезоне Премьер-Лиги. Дивок обеими руками ухватился за свой шанс, забив победный гол на исходе компенсированного времени — 1:0.



После этой победы Клопп мысленно вернулся к одному из предыдущих мерсисайдских дерби, в апреле 2016, когда Рамиро Фунес Мори нанес Ориги тяжелейшую травму лодыжки. С тех пор Дивок уже не был самим собой, однако Юрген надеется, что теперь для 23-летнего бельгийца начнется новый этап, более успешный.



"Когда я подошел к нему на поле, то сказал, что всегда помнил о той его травме в дерби. От фолов и жестких столкновений никуда не деться, но было очевидно, что та травма нарушила его развитие".



"В то время он играл выдающимся образом. После травмы ему потребовалось время, чтобы не чувствовать никаких негативных ощущений. Он успел каким-то чудом вернуться к финалу Лиги Европы (Против "Севильи" в 2016), но не был полностью избавлен от боли. Затем он поехал на Евро-2016, где толком не смог показать себя. Все это слегка надломило его, он потерял уверенность в себе и уже не играл, как прежде".



"В период до травмы он был невероятно хорош, он был быстр и силен — вспомните матч против "Боруссии" и тому подобные".



"Поэтому да, я никогда не забывал о том матче против "Эвертона", когда Див получил травму. Выйдя сегодня вечером на поле, он, надеюсь, сможет закончить эту главу и начать все с чистого листа, и дальше у него будет все нормально", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.