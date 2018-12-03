Над Агуэро нависла угроза травмы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что над его нападающим Серхио Агуэро нависла угроза провести остаток календарного года в лазарете.

Напомним, Агуэро неожиданно остался вне заявки "горожан" на победный матч против "Борнмута" в субботу (3:1). Это стало следствием не травмы, но дискомфорта, который аргентинский бомбардир почувствовал на тренировке.



Теперь Серхио предстоит фитнест-тест перед матчем против "Уотфорда" во вторник, однако Гвардиола заранее знает, что может лишиться своего ведущего игрока на несколько недель, если вместе с медиками неправильно оценит риски.



"Мы вернулись от "Лиона", и вчера доктора сказали мне, что Серхио не может играть. Если он сыграет, то может усугубить ситуацию и пропустить четыре-пять недель".



"Задействовать его было рискованно, особенно когда впереди такой месяц, со множеством матчей. Игроки будут накапливать усталость, и нам понадобится вся глубина состава".



"Прямо сейчас я не уверен, сыграет ли он с "Уотфордом". Я разговариваю с докторами каждый день, они держат меня в курсе. Они скажут "готов" или "не готов", а там мы уже решим", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.