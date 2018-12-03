Стерлинг признался, что является фанатом Неймара

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что является большим поклонником игрового стиля нападающего ПСЖ Неймара.

В середине прошлой недели Неймар отметился победным голом в матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", бывшей команды Стерлинга (2:1). Одновременно бразилец в очередной раз навлек на себя критику за злоупотребление актерским мастерством.



Однако Стерлинг предпочитает видеть хорошее в игре 26-летнего нападающего. Рахиму нравится, с каким настроем играет бразилец.



"Мне нравится наблюдать за ПСЖ. Он всегда пытается снова и снова, если теряет мяч или делает что-нибудь, что у него сразу не получается, и это мне особенно нравится в нем. Он не отпускает руки. Он обладает характером победителя".



"Я следил за его действиями против "Ливерпуля". Ты находишься на подступах к штрафной его команды, а он отходит назад, чтобы помочь отобрать мяч. Он делает много трюков, но делает их вовремя — например в конце матча, когда он перебросил мяч через голову против Шакири", — сообщил Стерлинг Thr Times.