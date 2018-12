Светская хроника за понедельник

Джордан Пикфорд может заменить Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед". "Интер" предложит Месуту Озилу сбежать из "Арсенала". "Челси" надеется, что дортмундская "Боруссия" понизит цену за Кристиана Пулишича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

В случае продажи голкипера Давида Де Хеа в ПСЖ "Манчестер Юнайтед" предложит 70 миллионов фунтов за Джордана Пикфорда из "Эвертона". (Daily Mirror)



"Челси" присоединился к компании "Юнайтед", "Эвертона" и "Ювентуса", которые следят за бразильским защитником "Порту" Эдером Милитао. (Daily Mail)



"Челси" отверг интерес "Барселоны" к защитнику Андреасу Кристенсену. (Daily Mirror)



Менхенгладбахская "Боруссия" хочет вернуть Кристенсена. (Daily Express)



"Милан" договаривается с Кристенсеном и его партнером по "Челси" Сеском Фабрегасом. (Gazzetta dello Sport)



"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, но просит коллег из Германии снизить установленную на 70 млн. фунтов цену за игрока. (Goal)



"Арсенал", "Челси" и "Милан" проявляют интерес к полузащитнику "Барселоны" Денису Суаресу. (Calciomercato)



Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил может перебраться в "Интер" по окончании сезона. (The Sun)



Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани вместе с Браниславом Ивановичем из "Зенита" оказался на радаре у "Барселоны". (Daily Mirror)



Восходящие звезды "Аякса" Маттейс Де Лигт и Френки Де Йонг предпочитают перейти в "Барселону", а не "Сити". (Goal)



"Борнмут" вышел на контакт с "Ливерпулем" насчет аренды нападающего Доминика Соланке. (The Sun)



Ветеран "Борнмута" Джермейн Дефо может уйти в "Шеффилд Юнайтед". (The Sun)



Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери попросил "Ливерпуль" об аренде на вторую половину сезона защитника Натаниэля Клайна. (The Sun)



"Интер" готов продать нападающего Габриэля Барбосу за 18 млн. фунтов. В услугах 22-летнего бразильца заинтересованы "Эвертон", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



"Уотфорд", "Кардифф" и "Вест Бромвич" хотят переманить вингера "Ноттингем Форест" Джо Лолли. (Daily Mail)



"Астон Вилла" надеется, что "Челси" не отзовет нападающего Тэмми Абрахэма из аренды в январе. (Birmingham Mail)



Другое



Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал защитника Хуана Фойта одним из своих лучших игроков в дерби против "Арсенала". (Football.London)



Стычка в первом тайме дерби Северного Лондона случилась после того, как Эрик Дайер крикнул разминавшемуся у бровки Аарону Рэмси: "Сядь назад на свое место!" (Daily Star)



УЕФА собирается внедрить систему VAR в Лиге Чемпионов уже на стадии плей-офф этого розыгрыша турнира. (The Telegraph)



Отец нападающего "Эвертона" Ришарлисона предположил, что его сын станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022. (Liverpool Echo)



Агент Мино Райола ожидает, что руководство "Юнайтед" поддержит его клиента Поля Погба в конфликте с Жозе Моуриньо. (The Independent)



Букмекеры продолжают считать Зинедина Зидана абсолютным фаворитом на замену Моуриньо в "Юнайтед". (Daily Express)



"Арсенал" запустил на "Эмирейтс" громадное хранилище энергии, собираемой солнечными батареями на крыше стадиона. Системы мощностью 3 мегаватта достаточно, чтобы арена продержалась в автономном режиме целый матч. (Football.London)