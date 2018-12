Пикфорд извинился за свой ляп в концовке мерсисайдского дерби

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд извинился за свой роковой ляп в концовке дерби против "Ливерпуля" в воскресенье.

В концовке мерсисайдского дерби на "Энфилде" капитан "красных" Виргил Ван Дейк во многом на удачу пнул мяч к воротам Пикфорда, и это застало Джордана врасплох. Первый номер сборной Англии не смог перевести снаряд через перекладину, позволив Дивоку Ориги вырвать для своей команды минимальную победу.



После матча 24-летний Пикфорд попытался объяснить свою ошибку, а также принес извинения поклонникам "ирисок".



"Думаю, когда мы приезжаем на "Энфилд", "Ливерпулю" всякий раз везет. Это был несчастный случай, правда. Мяч дважды ударился о перекладину, когда я пытался перевести его за ворота. Мяч вращался, поэтому вместо мяча моя рука ударила по воротам. Это чистое невезение, но я силен духом".



"Я лишь хочу извиниться перед фанатами "Эвертона". Думаю, вы можете видеть наш прогресс как коллектива, вы видели, какие шансы мы имел и в какой футбол мы играли. В этом заключается позитив, но результат уже не изменить".



"Вина всегда на голкипере, если ты совершаешь ошибку, которая приводит к голу. Сегодня я такую совершил, к сожалению. Однако я забуду об этом и буду готов к "Ньюкаслу" в среду".



"Я приношу извинения фанатам "Эвертона" еще раз, потому что знаю, насколько это важно для них. Это важно и для нас, игроков. Но ошибки случаются сплошь и рядом. Это не то, что может тебя чему-то научить и над чем ты должен поработать на тренировках. Это лишь несчастный случай", — цитирует Пикфорда The Guardian.





