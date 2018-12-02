УЕФА создает третий европейский турнир для клубов

УЕФА УЕФА официально объявил, что с 2021 года в расписании появится третий клубный европейский турнир, под рабочим названием "Лига Европы-2".

Проведя предварительные переговоры с национальными Ассоциациями, в воскресенье Исполком УЕФА принял окончательное решение о создании соревнования, которое дополнит Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Матчи Лиги Европы-2, как и ее "старшей сестры" Лиги Европы, будут играться по четвергам и по схожему принципу. 32 команды будут распределены по восьми группам, а в плей-офф выйдут восемь победителей квартетов и восемь победителей стыковых матчей — между вторыми командами групп Лиги Европы-2 и командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель Лиги Европы-2, помимо трофея, также получит путевку в Лигу Европы на следующий сезон.


Метки Лига Европы-2, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 23:40

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  1. eakz 03.12.2018 01:04 # eakz
    трофей в копилку Колбаспуля

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  2. chebrec 03.12.2018 00:57 # chebrec
    Захватывающий турнир будет

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  3. danilych89 03.12.2018 00:49 # danilych89
    что за бред?..

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  4. recyjoed 03.12.2018 00:43 # recyjoed
    Надежда для мю!

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  5. dallaslp 03.12.2018 00:14 # dallaslp
    наконец увидим Крым-Теплица-2 в еврокубках

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  6. ravi 02.12.2018 23:56 # ravi
    Арсеналу осталось совсем чуть чуть, через пару десятков лет появится лига Европы 4, в которых им не будет равных, если вы понимаете о чем я. Наконец то обзаведутся евро трофеем

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  7. chronicle 02.12.2018 23:56 # chronicle
    Зона обитания ФК Чльонси

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  8. van-der-slav 02.12.2018 23:46 # van-der-slav
    Отбитые середняки играют за путевку в ле? А кому выгода? От трансляций явно много не получат.

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  9. skychnie-oboi 02.12.2018 23:43 # skychnie-oboi
    Делать целый турнир спецом для МС...

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