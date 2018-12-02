УЕФА создает третий европейский турнир для клубов

УЕФА официально объявил, что с 2021 года в расписании появится третий клубный европейский турнир, под рабочим названием "Лига Европы-2".

Проведя предварительные переговоры с национальными Ассоциациями, в воскресенье Исполком УЕФА принял окончательное решение о создании соревнования, которое дополнит Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Матчи Лиги Европы-2, как и ее "старшей сестры" Лиги Европы, будут играться по четвергам и по схожему принципу. 32 команды будут распределены по восьми группам, а в плей-офф выйдут восемь победителей квартетов и восемь победителей стыковых матчей — между вторыми командами групп Лиги Европы-2 и командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы.



Победитель Лиги Европы-2, помимо трофея, также получит путевку в Лигу Европы на следующий сезон.