Почеттино: "Арсенал" был свежее"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что в дерби против "Арсенала" его команду подвела недостаточная свежесть.

На перерыв воскресного матча Премьер-Лиги команды ушли при счете 1:2 в пользу "шпор". Однако во втором тайме "канониры" уверенно склонили чашу весов в свои пользу и, забив три гола, победили 4:2.



Анализируя поражение, Почеттино вспомнил о том, что в прошлый уикенд его команда отдала все силы ради победы 3:1 над "Челси", а посреди недели была вынуждена попотеть против "Интера" в Лиге Чемпионов. "Арсенал" же свой матч в Лиге Европы провел резервным составом.



"Это был очень боевой матч — и тяжелый для нас, потому перед ним мы играли против "Челси" и "Интера". Расписание не было благоприятным для нас".



"Но я думаю, команда очень хорошо сражалась. Очень хорошо, с большой энергией, сражался и "Арсенал". Игра была равной даже при 2:2, но когда мы пропустили третий гол, команде было очень сложно отыграться и оставаться в игре".



"Затем мы пропустили четвертый, а Яна Вертонгена удалили. Конечно, на этом игра была окончена".



"Конечно, преимущество соперника оказалось в том, что они были свежее. Восемь или девять их игроков не играли в четверг, и они целенаправленно готовились к этому матчу. Это не оправдание, но когда ты уступаешь 3:2 во втором тайме, тебе нужна энергия, чтобы отыграться", — сообщил Почеттино Sky Sports.