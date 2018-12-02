Клопп: "Мое уважение к "Эвертону" не может быть сильнее после такого матча"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился за чересчур бурное празднование победного гола нападающего Дивока Ориги в дерби против "Эвертона".
Вырвать минимальную победу в мерсисайдском дерби "красным" удалось только на исходе компенсированное времени, когда — не без удачи — отличился вышедший на замену Ориги.
Празднуя гол Дивока в тяжелейшем матче, Клопп выбежал в центр поля, где принялся обниматься с голкипером Алиссоном. Теперь Юрген немного жалеет, что поддался эмоциям.
"Часто ли я видел подобные голы? Время от времени они случаются, но не очень часто — и это к лучшему, потому что для сердца лучше, когда футбольные матчи решаются раньше".
"Во-первых, я должен извиниться за свой забег. Я немедленно принес извинения Марку Силве, я не хотел проявить неуважение".
"Мое уважение к "Эвертону" не может быт сильнее после такого матча. Мы знали, что они сильны, но сегодня они были выдающимся образом сильны и сложны, играя таким образом, как они играли".
"Конечно, гол случился не без везения, но наша мысль четко прослеживалась — мы стремились к победе до последней секунды. Мы показал это, выпустив дополнительных нападающих. Это был долгий и открытый матч. Думаю, мы заслужили три очка", — сообщил Клопп BBC.
02.12.2018 22:25
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Последние комментарии:
А че так можно было?)
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ФА обязана обратить на это внимание.
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в очередной раз, уже принародно, показал себя психически неуравновешенным человеком.
комментарии излишни.
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Лютый топарь - но сейчас пора уже раздавать писды и доставать кнут.Пряник уже не работает.
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Норм он там пробежку сделал
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