Клопп: "Мое уважение к "Эвертону" не может быть сильнее после такого матча"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился за чересчур бурное празднование победного гола нападающего Дивока Ориги в дерби против "Эвертона".

Вырвать минимальную победу в мерсисайдском дерби "красным" удалось только на исходе компенсированное времени, когда — не без удачи — отличился вышедший на замену Ориги.



Празднуя гол Дивока в тяжелейшем матче, Клопп выбежал в центр поля, где принялся обниматься с голкипером Алиссоном. Теперь Юрген немного жалеет, что поддался эмоциям.



"Часто ли я видел подобные голы? Время от времени они случаются, но не очень часто — и это к лучшему, потому что для сердца лучше, когда футбольные матчи решаются раньше".



"Во-первых, я должен извиниться за свой забег. Я немедленно принес извинения Марку Силве, я не хотел проявить неуважение".



"Мое уважение к "Эвертону" не может быт сильнее после такого матча. Мы знали, что они сильны, но сегодня они были выдающимся образом сильны и сложны, играя таким образом, как они играли".



"Конечно, гол случился не без везения, но наша мысль четко прослеживалась — мы стремились к победе до последней секунды. Мы показал это, выпустив дополнительных нападающих. Это был долгий и открытый матч. Думаю, мы заслужили три очка", — сообщил Клопп BBC.