Фанат "Тоттенхэма" арестован за бросок банановой кожурой в Обамеянга
Фанат "Тоттенхэма" подвергся аресту за то, что во время дерби Северного Лондона бросил кожуру от банана в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
По ходу эмоционального матча на "Эмирейтс", завершившегося победой "канониров" со счетом 4:2, полиция произвела семь арестов. Одним из задержанных оказался болельщик "шпор", запустивший кожуру от банана с трибун, когда Обамеянг праздновал свой гол с пенальти на 10-й минуте встречи.
Случившееся не вошло в отчет рефери Майка Дина, однако FA в любом случае не оставит без внимания этот инцидент с признаками расизма в отношении 29-летнего габонца, сообщает The Telegraph.
"Тоттенхэм" немедленно осудил этот поступок, в официальном заявлении пообещав рассмотреть вопрос о наказании своего болельщика запретом на посещение матчей.
02.12.2018 22:10
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Последние комментарии:
Глупый же народ ..в АПЛ и Тоттенхэме куча игроков с разным цветом кожи ..Обама, кстати, приз за 10 голов в АПЛ возьмет ..обогнал всех бомбардиров
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у кого-то из фапловчан хватило денег поехать на дерби Лондона?
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Вот и долбое болельщик
Уверен и Тоттенхэм получит санкции
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а Мауриньо почему не арестуют?!
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у самих то нигеров не меньше. чо за дурачок?
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