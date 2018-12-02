Фанат "Тоттенхэма" арестован за бросок банановой кожурой в Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Фанат "Тоттенхэма" подвергся аресту за то, что во время дерби Северного Лондона бросил кожуру от банана в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

По ходу эмоционального матча на "Эмирейтс", завершившегося победой "канониров" со счетом 4:2, полиция произвела семь арестов. Одним из задержанных оказался болельщик "шпор", запустивший кожуру от банана с трибун, когда Обамеянг праздновал свой гол с пенальти на 10-й минуте встречи.

Случившееся не вошло в отчет рефери Майка Дина, однако FA в любом случае не оставит без внимания этот инцидент с признаками расизма в отношении 29-летнего габонца, сообщает The Telegraph.

"Тоттенхэм" немедленно осудил этот поступок, в официальном заявлении пообещав рассмотреть вопрос о наказании своего болельщика запретом на посещение матчей.


Метки Арсенал, болельщики, Обамеянг, Премьер-Лига, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 22:10

Количество просмотров Просмотров: 1094

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 02.12.2018 23:38 # aliluya-nn
    Глупый же народ ..в АПЛ и Тоттенхэме куча игроков с разным цветом кожи ..Обама, кстати, приз за 10 голов в АПЛ возьмет ..обогнал всех бомбардиров

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  2. dallaslp 02.12.2018 22:24 # dallaslp
    у кого-то из фапловчан хватило денег поехать на дерби Лондона?

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  3. xah 02.12.2018 22:23 # xah
    Вот и долбое болельщик

    Уверен и Тоттенхэм получит санкции

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  4. mr-s1n1st3r 02.12.2018 22:22 # mr-s1n1st3r
    а Мауриньо почему не арестуют?!

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  5. recyjoed 02.12.2018 22:12 # recyjoed
    у самих то нигеров не меньше. чо за дурачок?

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