Фанат "Тоттенхэма" арестован за бросок банановой кожурой в Обамеянга

Фанат "Тоттенхэма" подвергся аресту за то, что во время дерби Северного Лондона бросил кожуру от банана в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

По ходу эмоционального матча на "Эмирейтс", завершившегося победой "канониров" со счетом 4:2, полиция произвела семь арестов. Одним из задержанных оказался болельщик "шпор", запустивший кожуру от банана с трибун, когда Обамеянг праздновал свой гол с пенальти на 10-й минуте встречи.



Случившееся не вошло в отчет рефери Майка Дина, однако FA в любом случае не оставит без внимания этот инцидент с признаками расизма в отношении 29-летнего габонца, сообщает The Telegraph.



"Тоттенхэм" немедленно осудил этот поступок, в официальном заявлении пообещав рассмотреть вопрос о наказании своего болельщика запретом на посещение матчей.