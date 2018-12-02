Озил не сыграл с "Тоттенхэмом" из-за травмы спины

Месут Озил Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил отсутствие полузащитника Месута Озила на дерби против "Тоттенхэма" травмой спины.

Неделю назад Озил неожиданно остался вне стартового состава "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута". Эмери говорил тогда, что Месут не годится для игры, где много физической борьбы.

В этот уикенд "канониры" тоже прекрасно обошлись без своего самого высокооплачиваемого игрока, отпраздновав яркую победу в дерби Северного Лондона со счетом 4:2.

По словам Эмери, на сей раз отсутствие Озила было вызвано травмой спины. Однако Унаи не знает никаких деталей.

"Почему Озил не сыграл? У него боль в спине. Когда он получил эту травму? Я не знаю. Присутствовал ли Озил на стадионе? Я не знаю", — приводит слова Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Озил, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 22:00

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