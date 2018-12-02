Озил не сыграл с "Тоттенхэмом" из-за травмы спины
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил отсутствие полузащитника Месута Озила на дерби против "Тоттенхэма" травмой спины.
Неделю назад Озил неожиданно остался вне стартового состава "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута". Эмери говорил тогда, что Месут не годится для игры, где много физической борьбы.
В этот уикенд "канониры" тоже прекрасно обошлись без своего самого высокооплачиваемого игрока, отпраздновав яркую победу в дерби Северного Лондона со счетом 4:2.
По словам Эмери, на сей раз отсутствие Озила было вызвано травмой спины. Однако Унаи не знает никаких деталей.
"Почему Озил не сыграл? У него боль в спине. Когда он получил эту травму? Я не знаю. Присутствовал ли Озил на стадионе? Я не знаю", — приводит слова Эмери Sky Sports.
02.12.2018 22:00
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