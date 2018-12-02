"Ливерпуль" вырвал победу в мерсисайдском дерби на последних мгновениях

Гол Дивока Ориги на последних секундах компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу в дерби против "Эвертона" — 1:0.

По сравнению с поражением 2:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Трент Александер-Арнольд, Фабиньо и Джердан Шакири, заменив Деяна Ловрена, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. Капитанская повязка досталась Виргилу Ван Дейку.



Главный тренер "ирисок" Марку Силва выпустил тех же 11 игроков, что и на домашний матч против "Кардиффа", завершившийся минимальной победой.



Первый опасный в матче момент создали гости. На четвертой минуте Йерри Мина бил головой с отскоком от газона после подачи со штрафного, однако мяч прошел мимо.



Вскоре "Ливерпуль" принялся отвечать, совершив несколько подходов к воротам Джордана Пикфорда. Отличный момент на 12-й минуте имел Садио Мане — сенегалец бил по летящему мячу после заброса Мохамеда Салаха, но получилось немного выше.



На 21-й минуте "Эвертон" вновь опасно огрызнулся. Андре Гомеш бил головой в упор, однако Алиссон каким-то чудом среагировал на этот удар. Добивание в исполнении Тео Уолкотта было остановлено на линии ворот Джо Гомесом.



"Красные" владели территориальным преимуществом, однако Пикфорда совершенно не напрягали. Так было до 34-й минуты, когда первый номер сборной Англии вышел победителем из дуэли с Шакири, который прорвался один на один.



Несмотря на пару провалов, "ириски" очень хорошо оборонялись в первом тайме. Нападающие "Ливерпуля" находились на сухом пайке и не могли освободиться от плотной опеки.



Во втором тайме равновесие в игре сохранялось. Территория по-прежнему была за хозяевами, однако острые моменты совершенно перестали возникать.



В концовке матча "Ливерпуль" демонстрировал большее стремление к победе, устроив некоторое подобие навала, однако создавал недостаточно моментов — лишь на 87-й минуте появившийся на замену Дивок Ориги приблизился к голу, пробив в перекладину.



А когда уже истекало компенсированное время, Ориги головой добил мяч в ворота после отскока от перекладины и неуверенной игры Пикфорда — 1:0. Юрген Клопп от радости даже выбежал на поле!



"Ливерпуль" вновь продемонстрировал свое умение добиваться результата при неважной игре, однако на сей раз был на волоске от того, чтобы и сыграть плохо, и потерять очки. Однако "красные" не опускали руки до самого конца и были за это вознаграждены.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче