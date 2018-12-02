"Ливерпуль" вырвал победу в мерсисайдском дерби на последних мгновениях
Гол Дивока Ориги на последних секундах компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу в дерби против "Эвертона" — 1:0.
По сравнению с поражением 2:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Трент Александер-Арнольд, Фабиньо и Джердан Шакири, заменив Деяна Ловрена, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. Капитанская повязка досталась Виргилу Ван Дейку.
Главный тренер "ирисок" Марку Силва выпустил тех же 11 игроков, что и на домашний матч против "Кардиффа", завершившийся минимальной победой.
Первый опасный в матче момент создали гости. На четвертой минуте Йерри Мина бил головой с отскоком от газона после подачи со штрафного, однако мяч прошел мимо.
Вскоре "Ливерпуль" принялся отвечать, совершив несколько подходов к воротам Джордана Пикфорда. Отличный момент на 12-й минуте имел Садио Мане — сенегалец бил по летящему мячу после заброса Мохамеда Салаха, но получилось немного выше.
На 21-й минуте "Эвертон" вновь опасно огрызнулся. Андре Гомеш бил головой в упор, однако Алиссон каким-то чудом среагировал на этот удар. Добивание в исполнении Тео Уолкотта было остановлено на линии ворот Джо Гомесом.
"Красные" владели территориальным преимуществом, однако Пикфорда совершенно не напрягали. Так было до 34-й минуты, когда первый номер сборной Англии вышел победителем из дуэли с Шакири, который прорвался один на один.
Несмотря на пару провалов, "ириски" очень хорошо оборонялись в первом тайме. Нападающие "Ливерпуля" находились на сухом пайке и не могли освободиться от плотной опеки.
Во втором тайме равновесие в игре сохранялось. Территория по-прежнему была за хозяевами, однако острые моменты совершенно перестали возникать.
В концовке матча "Ливерпуль" демонстрировал большее стремление к победе, устроив некоторое подобие навала, однако создавал недостаточно моментов — лишь на 87-й минуте появившийся на замену Дивок Ориги приблизился к голу, пробив в перекладину.
А когда уже истекало компенсированное время, Ориги головой добил мяч в ворота после отскока от перекладины и неуверенной игры Пикфорда — 1:0. Юрген Клопп от радости даже выбежал на поле!
"Ливерпуль" вновь продемонстрировал свое умение добиваться результата при неважной игре, однако на сей раз был на волоске от того, чтобы и сыграть плохо, и потерять очки. Однако "красные" не опускали руки до самого конца и были за это вознаграждены.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
02.12.2018 21:15
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Последние комментарии:
1 Манчестер Сити
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
лузерпуль на страпоне
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L-I-V-E-R-P-O-O-L-F-C-!!!!!
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небольшой перевес был у ЛФК, поэтому победа более чем заслуженная
что мы имеем в итоге? фанаты щити горят, пенсота горит, покерята горят, это просто великолепно ^_^
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2 явных лидера чемпионата. Свапнулись с бундеслигой!
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Фаб типикал дровосек, тупо лупил всех подряд и наиграл на красную
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https://pbs.twimg.com/media/CyM8SEuW8AA-10X.jpg
(ответить)
2. Ливерпуль 14 36
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
3. щленще 14 31
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хвалёный Пикфорд эпик начудил канеш, смахнуть в поле уходивший мяч... ну что за переоцененка.
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Что никогда не будет вечно - путин президент рф
Что вечно - Лузерпуль 0 апл
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мне нравится, как хейтерки от Щолси, ПТХ, Орсеноля и прочего скама кудахтают о том, что ЛФК не выиграет чемпик в этом году. Знаете, что хочется вам сказать, это хотя бы обсуждаемо, а вот проеб ваш команд уже очевиден и даже не обсуждается уже. Так что вы уже все на страпоне, уже.
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Ириски - вечные сучки Дивока
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xG 3.1-1.2
Далбаёбики и сосущие головы идут нахуй кек.
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Кажется понял в чем причина наших бед. На фапле в составах до сих пор значится Лорис Кариус.
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Безпися погорел ))
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Ириски поплатились за то, что тянули время в конце левой травмой, нарушением.
Игра на сей раз была не так плоха. ЛФК имел свои 2-3 железных момента, когда Эвертон имел один, но лучший кипер АПЛ как обычно на изи отразил его.
Впереди два непростых выезда, очки нужно продолжать набирать. Сити безуотворочный фаворит, но чем черт не шутит.
Ориги топ.
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А я напомню, что Ливерпуль все равно не выиграет Чемпионат.
Все усилия и отскоки никчему не приведут.
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ЛФК знатно подорвал местным хейтерам обрыганам пуканы хехехе особенно пуканы напряглись у болел глоров мочастер сити,они же себя считают каралями,только если карали страпонов хехехе
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Что-то пенсы некоторые на меня горят, хотя я не оскорблял вроде никого из них, ни Челси, ни игроков, а они всё ссут на кого-то, представляют, как другие ссут. Странные создания конечно. Может, правду чуют? Жаль их, будто это я им эмерсонов, дринквотеров, бакайок и морат покупал. Хорошо ещё Баркли три матча выдал неплохих, будет им что вспоминать до конца сезона, как главное доказательство топово проведённого прошлого зимнего ТО.
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0
финалов
0
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Вот это отскок ребята!!!Всех с победой!!!Ура товарищи!!!
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