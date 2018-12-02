Сарри: "Канте должен добавить тактически"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил полузащитника Нголо Канте, подчеркнув, что тот все еще должен добавить в тактическом отношении.

Напомним, Сарри жестко раскритиковал Канте неделю назад после поражения 3:1 от "Тоттенхэма". Маурицио дал четко понять, что Нголо не вернется в опорную зону и должен учиться играть в более атакующей роли.



В субботу Канте помог "синим" обыграть "Фулхэм" со счетом 2:0, организовав первый и одновременно победный для этого матча гол. Француз исправился в глазах Сарри, однако Маурицио требует большего.



"Думаю, он сыграл очень хорошо. Он очень хорошо оборонялся. Думаю, ему нужно немного добавить с тактической точки зрения, но это нормально. В сборной он обычно играет в двойке центральных полузащитников. В прошлом сезоне он тоже играл в двойке, а иногда в тройке в центре поля. Думаю, это нормально, что ему нужно прибавить".



"Думаю, сегодня он был лучше в том, что касается занимаемой позиции. Он лучше располагался, когда мяч был на чужой половине поля. Я помню только одну его ошибку в первом тайме. Когда мяч на чужой половине поля, он должен находиться близ Жоржиньо. Иначе у нас возникают проблемы. Жоржиньо может делать передачи с чужой половины поля, но он не очень силен, когда возникают разрывы", — цитирует Сарри The Independent.