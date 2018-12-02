Сборная Англии узнала имена соперников по отбору к Евро-2020
В воскресенье сборная Англии узнали имена своих соперников по отбору на Евро-2020.
В результате проведенной УЕФА жеребьевки англичане оказались в Группе A — вместе с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.
В финальную стадию Евро-2020 автоматически выйдут по две первых команды из каждой группы. Четыре оставшиеся путевки достанутся тем, кто успешно выступит в Лиге Наций.
Добавим, что этот Чемпионат Европы будет отличаться от предыдущих. В честь 60-летия турнира УЕФА решил провести Евро-2020 сразу в 12 разных городах — от Бильбао до Баку. Финал состоится на "Уэмбли".
Жеребьевка отборочного турнира к Евро-2020
Группа A: Англия, Чехия Болгария, Черногория, Косово
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Белоруссия
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франця, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
Группа J: Италия, Босния, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн
02.12.2018 19:45
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Пизда казахам
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