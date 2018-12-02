"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона и обошел "Тоттенхэм" в таблице

"Арсенал" отпраздновал яркую победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 4:2 и обошел своих соседей по Северному Лондону в таблице Премьер-Лиги.

Из-за спазмов в спине "канониры" недосчитались полузащитника Месута Озила, поэтому их стартовый состав не изменился относительно победы 1:2 над "Борнмутом". Выздоровевший Александр Лакасетт расположился в запасе.



"Шпоры" понесли свою потерю — в лице Эрика Ламелы, вместо которого с первых минут появился Кристиан Эриксен. По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Интера" свой шанс также получили Хуан Фойт, Эрик Дайер и Сон Хен Мин.



Хозяева "Эмирейтс" мощно начали матч и сразу же устремлялись вперед, едва овладев мячом. "Тоттенхэм" достаточно уверенно выдерживал это давление, однако на девятой минуте Ян Вертонген сыграл рукой в своей штрафной при борьбе на втором этаже и дал повод рефери Майку Дину назначить пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг четко реализовал 11-метровый, разведя мяч и Уго Льориса по разным углам — 1:0.



Пропущенный гол, да еще и таким образом, слегка вывел гостей из равновесия, а "Арсенал" лишь увеличил натиск. На 18-й минуте Алекс Ивоби едва не удвоил счет, пробив в касание из пределов штрафной после передачи назад от Сеада Колашинаца, однако Льорис выручил свою команду.



"Канониры" доминировали над соперником в этот отрезок матча, однако довольно скоро "шпоры" пришли в себя и вспомнили о таком грозном оружии как контратаки.



Несколько раз побеспокоив Бернда Лено, "Тоттенхэм" сравнял счет. Эриксен навесил со штрафного, а Эрик Дайер сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол ворот — 1:1.



Прошло еще три минуты, и Майк Дин назначил пенальти в другие ворота, зафиксировав фол Роба Холдинга на Соне. Харри Кейн переиграл Лено с точки — 1:2.



Теперь психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", однако "Арсеналу" удалось восстановить свою игру в концовке тайма, а перед самым уходом команд на перерыв Шкодран Мустафи заставил Льориса совершить классный сейв.



В перерыве Унаи Эмери снял с игры Ивоби и Генриха Мхитаряна, выпустив Аарона Рэмси и Лакасетта, однако толку было мало. "Тоттенхэм" не подпускал соперника к своим воротам и не позволял взвинчивать темп.



Однако на 56-й минуте, без особых на то предпосылок, счет стал равным. Эктор Беллерин со своей половины поля сделал передачу вперед на Рэмси, который тут же перевел мяч на подступы к штрафной Обамеянгу, а тот пробил в касание в противоход Льорису — 2:2.



Спустя четыре минуты "Арсенал" и вовсе едва не вышел вперед. Мустафи уже расстреливал ворота, однако на самой линии встал Деле Алли. Добивание Лукаса Торрейры получилось неточным.



На какое-то время "канониры" вновь завладели инициативой, но затем игра выравнялась, а однажды Сон всерьез потревожил Лено.



Стоило игре на время успокоиться, как последовал новый всплеск. На 75-й минуте Лакасетт оказался по центру на подступах к штрафной, откуда решился пробить. У француза поехала нога, однако рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 3:2.



Тут же пришел еще один гол. Обамеянг нашел передачей на правом краю штрафной подключившегося Лукаса Торрейру, а резвый уругваец классно пробил низом мимо Льориса — 4:2.



Гости из последних сил пошли вперед, однако все их попытки оказались перечеркнуты на 85-й минуте, когда Вертонген был удален с поля за вторую желтую карточку. На этом игра по факту была закончена.



"Арсенал" и "Тоттенхэм" провели отменный матч, по ходу которого инициатива переходила то к одной, то к другой команде. Обилие голов, пенальти, удаление и даже драка — все атрибуты настоящего дерби были сегодня на месте. "Канониры" поймали кураж, благодаря которому вырвали победу и догнали соперника по очкам в таблице.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче