"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона и обошел "Тоттенхэм" в таблице

Лукас Торрейра "Арсенал" отпраздновал яркую победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 4:2 и обошел своих соседей по Северному Лондону в таблице Премьер-Лиги.

Из-за спазмов в спине "канониры" недосчитались полузащитника Месута Озила, поэтому их стартовый состав не изменился относительно победы 1:2 над "Борнмутом". Выздоровевший Александр Лакасетт расположился в запасе.

"Шпоры" понесли свою потерю — в лице Эрика Ламелы, вместо которого с первых минут появился Кристиан Эриксен. По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Интера" свой шанс также получили Хуан Фойт, Эрик Дайер и Сон Хен Мин.

Хозяева "Эмирейтс" мощно начали матч и сразу же устремлялись вперед, едва овладев мячом. "Тоттенхэм" достаточно уверенно выдерживал это давление, однако на девятой минуте Ян Вертонген сыграл рукой в своей штрафной при борьбе на втором этаже и дал повод рефери Майку Дину назначить пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг четко реализовал 11-метровый, разведя мяч и Уго Льориса по разным углам — 1:0.

Пропущенный гол, да еще и таким образом, слегка вывел гостей из равновесия, а "Арсенал" лишь увеличил натиск. На 18-й минуте Алекс Ивоби едва не удвоил счет, пробив в касание из пределов штрафной после передачи назад от Сеада Колашинаца, однако Льорис выручил свою команду.

"Канониры" доминировали над соперником в этот отрезок матча, однако довольно скоро "шпоры" пришли в себя и вспомнили о таком грозном оружии как контратаки.

Несколько раз побеспокоив Бернда Лено, "Тоттенхэм" сравнял счет. Эриксен навесил со штрафного, а Эрик Дайер сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол ворот — 1:1.

Прошло еще три минуты, и Майк Дин назначил пенальти в другие ворота, зафиксировав фол Роба Холдинга на Соне. Харри Кейн переиграл Лено с точки — 1:2.

Теперь психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", однако "Арсеналу" удалось восстановить свою игру в концовке тайма, а перед самым уходом команд на перерыв Шкодран Мустафи заставил Льориса совершить классный сейв.

В перерыве Унаи Эмери снял с игры Ивоби и Генриха Мхитаряна, выпустив Аарона Рэмси и Лакасетта, однако толку было мало. "Тоттенхэм" не подпускал соперника к своим воротам и не позволял взвинчивать темп.

Однако на 56-й минуте, без особых на то предпосылок, счет стал равным. Эктор Беллерин со своей половины поля сделал передачу вперед на Рэмси, который тут же перевел мяч на подступы к штрафной Обамеянгу, а тот пробил в касание в противоход Льорису — 2:2.

Спустя четыре минуты "Арсенал" и вовсе едва не вышел вперед. Мустафи уже расстреливал ворота, однако на самой линии встал Деле Алли. Добивание Лукаса Торрейры получилось неточным.

На какое-то время "канониры" вновь завладели инициативой, но затем игра выравнялась, а однажды Сон всерьез потревожил Лено.

Стоило игре на время успокоиться, как последовал новый всплеск. На 75-й минуте Лакасетт оказался по центру на подступах к штрафной, откуда решился пробить. У француза поехала нога, однако рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 3:2.

Тут же пришел еще один гол. Обамеянг нашел передачей на правом краю штрафной подключившегося Лукаса Торрейру, а резвый уругваец классно пробил низом мимо Льориса — 4:2.

Гости из последних сил пошли вперед, однако все их попытки оказались перечеркнуты на 85-й минуте, когда Вертонген был удален с поля за вторую желтую карточку. На этом игра по факту была закончена.

"Арсенал" и "Тоттенхэм" провели отменный матч, по ходу которого инициатива переходила то к одной, то к другой команде. Обилие голов, пенальти, удаление и даже драка — все атрибуты настоящего дерби были сегодня на месте. "Канониры" поймали кураж, благодаря которому вырвали победу и догнали соперника по очкам в таблице.

"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 19:05

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Последние комментарии:




  1. liverfun 02.12.2018 20:22 # liverfun
    вейнлдум в сборной получше играет

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  2. blayzer 02.12.2018 20:22 # blayzer
    Опять скаузерги не на сто процентов выкладываются .. ай ай..яй.

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  3. ko1obok 02.12.2018 20:21 # ko1obok
    Елага ебнулся, Ширер забил 41 за 50 первых матчей.

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  4. drogba11cool 02.12.2018 20:18 # drogba11cool
    Были времена когда у меня у олда весь фапл сосал
    https://pp.vk.me/c636020/v636020070/1f336/KaNSzlHFJn0.jpg

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  5. reams 02.12.2018 20:17 # reams
    жалко тех, кто смотрит это убожество на Энфилде после матча недели то, вангую отскок портовни в своем стиле

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  6. al-faarabi 02.12.2018 20:16 # al-faarabi
    команды Марку Сильвы прибавляют во втором тайме, ох как же сейчас заглотнут колбасники

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  7. ko1obok 02.12.2018 20:16 # ko1obok
    А вообще пора бы Салаха на лавку усадить на пару игр, может будет толк. Глаза кровоточат смотреть на его попытки обводок, обработок и ударов.

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  8. drogba11cool 02.12.2018 20:15 # drogba11cool
    Ради такого матча решил залогиниться спустя 1.5 года и написать как петухам дали пососать. ммм

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  9. imfake 02.12.2018 20:13 # imfake
    неделей ранее петушасник рвет целку членче, сегодня аснал рвет жопу петушаснику
    понимаете, да, кто из этой тройки низшее звено пищевой цепи и кто по итогу отправится покорять всякие црвены звезды с ман юнайтедами в ЛЕ

    ну а залупульское дерби пока не впечатляет, не чета предыдущему матчу конеш

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  10. liverfun 02.12.2018 20:11 # liverfun
    при сильнейшем кризисе идти на 2 месте близко к пиковому и сильнейшему сити в истории. это дорого стоит

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  11. only--liverpool 02.12.2018 20:11 # only--liverpool
    Как фан Ливерпуля заявляю: ТОЛЬКО НЕ ПРОЕБИТЕ ТВАРИ, оставаясь хоть в какой-то гонке за чемпионство. Ведь впереди матч с МЮ (прогноз ничья) и матч с МЧ (прогноз проеб), что сделает отставание в 9 очей...

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  12. gerrard08 02.12.2018 20:08 # gerrard08
    Один из 2 моментов должны были решать. Пока был только 1 провал по сути, игру контролируем, обычно после таких сценариев дожимаем, но эвертон не лыком шиты. Радуют Алисон, Робертсон, Таа и Гомез. Отдельно отмечу Фаба тот вообще хорош. Ввд, Мане и Фирма играют хуже своих возможностей. После 60 можно Милли выпускать вместо Вейна.

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  13. uyga 02.12.2018 20:06 # uyga
    Из линии атаки пока тока Мане что то показывает, фирмич и Салах никакие

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  14. naby-keita 02.12.2018 20:05 # naby-keita
    Прижали ирисок как проституток в обезьяннике

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  15. kos9k 02.12.2018 20:04 # kos9k
    потная катка
    мс с чемпиком!

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  16. bezviz 02.12.2018 20:03 # bezviz
    Ириски лучше намного и создали больше опасных моментов, лузерке пока как обычно фартит сильно

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  17. only--liverpool 02.12.2018 20:03 # only--liverpool
    Если отбросить предпочтения и посмотреть прагматично: Эвертон дожмет во 2 тайме...

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  18. liverfun 02.12.2018 20:02 # liverfun
    салах, шакири и вейналдум выпадают, надо им дать отдохнуть. кейта бы на поле

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  19. melwood-lfc 02.12.2018 20:02 # melwood-lfc
    Эвертон збс защищается

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  20. slash-lfc 02.12.2018 20:01 # slash-lfc
    Чет хз, в любую сторону может счёт быть.

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