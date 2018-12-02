"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона и обошел "Тоттенхэм" в таблице
"Арсенал" отпраздновал яркую победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 4:2 и обошел своих соседей по Северному Лондону в таблице Премьер-Лиги.
Из-за спазмов в спине "канониры" недосчитались полузащитника Месута Озила, поэтому их стартовый состав не изменился относительно победы 1:2 над "Борнмутом". Выздоровевший Александр Лакасетт расположился в запасе.
"Шпоры" понесли свою потерю — в лице Эрика Ламелы, вместо которого с первых минут появился Кристиан Эриксен. По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Интера" свой шанс также получили Хуан Фойт, Эрик Дайер и Сон Хен Мин.
Хозяева "Эмирейтс" мощно начали матч и сразу же устремлялись вперед, едва овладев мячом. "Тоттенхэм" достаточно уверенно выдерживал это давление, однако на девятой минуте Ян Вертонген сыграл рукой в своей штрафной при борьбе на втором этаже и дал повод рефери Майку Дину назначить пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг четко реализовал 11-метровый, разведя мяч и Уго Льориса по разным углам — 1:0.
Пропущенный гол, да еще и таким образом, слегка вывел гостей из равновесия, а "Арсенал" лишь увеличил натиск. На 18-й минуте Алекс Ивоби едва не удвоил счет, пробив в касание из пределов штрафной после передачи назад от Сеада Колашинаца, однако Льорис выручил свою команду.
"Канониры" доминировали над соперником в этот отрезок матча, однако довольно скоро "шпоры" пришли в себя и вспомнили о таком грозном оружии как контратаки.
Несколько раз побеспокоив Бернда Лено, "Тоттенхэм" сравнял счет. Эриксен навесил со штрафного, а Эрик Дайер сыграл на опережение, пробив головой в ближний угол ворот — 1:1.
Прошло еще три минуты, и Майк Дин назначил пенальти в другие ворота, зафиксировав фол Роба Холдинга на Соне. Харри Кейн переиграл Лено с точки — 1:2.
Теперь психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", однако "Арсеналу" удалось восстановить свою игру в концовке тайма, а перед самым уходом команд на перерыв Шкодран Мустафи заставил Льориса совершить классный сейв.
В перерыве Унаи Эмери снял с игры Ивоби и Генриха Мхитаряна, выпустив Аарона Рэмси и Лакасетта, однако толку было мало. "Тоттенхэм" не подпускал соперника к своим воротам и не позволял взвинчивать темп.
Однако на 56-й минуте, без особых на то предпосылок, счет стал равным. Эктор Беллерин со своей половины поля сделал передачу вперед на Рэмси, который тут же перевел мяч на подступы к штрафной Обамеянгу, а тот пробил в касание в противоход Льорису — 2:2.
Спустя четыре минуты "Арсенал" и вовсе едва не вышел вперед. Мустафи уже расстреливал ворота, однако на самой линии встал Деле Алли. Добивание Лукаса Торрейры получилось неточным.
На какое-то время "канониры" вновь завладели инициативой, но затем игра выравнялась, а однажды Сон всерьез потревожил Лено.
Стоило игре на время успокоиться, как последовал новый всплеск. На 75-й минуте Лакасетт оказался по центру на подступах к штрафной, откуда решился пробить. У француза поехала нога, однако рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 3:2.
Тут же пришел еще один гол. Обамеянг нашел передачей на правом краю штрафной подключившегося Лукаса Торрейру, а резвый уругваец классно пробил низом мимо Льориса — 4:2.
Гости из последних сил пошли вперед, однако все их попытки оказались перечеркнуты на 85-й минуте, когда Вертонген был удален с поля за вторую желтую карточку. На этом игра по факту была закончена.
"Арсенал" и "Тоттенхэм" провели отменный матч, по ходу которого инициатива переходила то к одной, то к другой команде. Обилие голов, пенальти, удаление и даже драка — все атрибуты настоящего дерби были сегодня на месте. "Канониры" поймали кураж, благодаря которому вырвали победу и догнали соперника по очкам в таблице.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
02.12.2018 19:05
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Последние комментарии:
вейнлдум в сборной получше играет
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Опять скаузерги не на сто процентов выкладываются .. ай ай..яй.
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Елага ебнулся, Ширер забил 41 за 50 первых матчей.
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Были времена когда у меня у олда весь фапл сосал
https://pp.vk.me/c636020/v636020070/1f336/KaNSzlHFJn0.jpg
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жалко тех, кто смотрит это убожество на Энфилде после матча недели то, вангую отскок портовни в своем стиле
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команды Марку Сильвы прибавляют во втором тайме, ох как же сейчас заглотнут колбасники
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А вообще пора бы Салаха на лавку усадить на пару игр, может будет толк. Глаза кровоточат смотреть на его попытки обводок, обработок и ударов.
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Ради такого матча решил залогиниться спустя 1.5 года и написать как петухам дали пососать. ммм
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неделей ранее петушасник рвет целку членче, сегодня аснал рвет жопу петушаснику
понимаете, да, кто из этой тройки низшее звено пищевой цепи и кто по итогу отправится покорять всякие црвены звезды с ман юнайтедами в ЛЕ
ну а залупульское дерби пока не впечатляет, не чета предыдущему матчу конеш
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при сильнейшем кризисе идти на 2 месте близко к пиковому и сильнейшему сити в истории. это дорого стоит
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Как фан Ливерпуля заявляю: ТОЛЬКО НЕ ПРОЕБИТЕ ТВАРИ, оставаясь хоть в какой-то гонке за чемпионство. Ведь впереди матч с МЮ (прогноз ничья) и матч с МЧ (прогноз проеб), что сделает отставание в 9 очей...
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Один из 2 моментов должны были решать. Пока был только 1 провал по сути, игру контролируем, обычно после таких сценариев дожимаем, но эвертон не лыком шиты. Радуют Алисон, Робертсон, Таа и Гомез. Отдельно отмечу Фаба тот вообще хорош. Ввд, Мане и Фирма играют хуже своих возможностей. После 60 можно Милли выпускать вместо Вейна.
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Из линии атаки пока тока Мане что то показывает, фирмич и Салах никакие
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Прижали ирисок как проституток в обезьяннике
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потная катка
мс с чемпиком!
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Ириски лучше намного и создали больше опасных моментов, лузерке пока как обычно фартит сильно
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Если отбросить предпочтения и посмотреть прагматично: Эвертон дожмет во 2 тайме...
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салах, шакири и вейналдум выпадают, надо им дать отдохнуть. кейта бы на поле
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Эвертон збс защищается
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Чет хз, в любую сторону может счёт быть.
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