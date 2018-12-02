Салах: "Думал о голах в прошлом сезоне 24/7"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что в своем дебютном сезоне на "Энфилде" был полностью сосредоточен на голевых достижениях.

По ходу этого сезона Салах уже неоднократно говорил, что хочет выиграть с "Ливерпулем" какие-нибудь трофеи. Мохамед дал ясно понять, что предпочитает командные достижения, а не индивидуальные.



Однако в прошлом сезоне дела обстояли иначе, и 26-летний египтянин, в итоге наколотивший 44 мяча, включая 32 в Премьер-Лиге, был буквально одержим голами.



"Забить больше всего голов за сезон Премьер-Лиги — это было моей целью в голове. Когда я достиг отметки в 20 голов, то сказал себе, что должен покорить рекорд в 31 гол. Я даже разговаривал с Дидье Дрогба, и он сказал мне: "Брат, ты должен побить и мой рекорд". Он имел ввиду рекорд из 29 голов (за сезон Премьер-Лиги) для игрока из Африки. Я ответил ему: "Я уже побил его". Поэтому я был счастлив в итоге забить 32 гола и обновить рекорд. Это было в моей голове 24/7".



"Думаю, перед стартом этого сезона каждый говорил, что теперь я должен забить минимум 50, раз в прошлом сезоне забил 44. Я не переживаю насчет этого, потому что я уже установил свой рекорд. Я просто делаю то, что люблю. Я играю в футбол, наслаждаюсь игрой и забиваю голы. Я не пытаюсь подвергнуть себя дополнительному давлению. Я просто счастлив делать то, что делаю", — сообщил Салах Sky Sports.