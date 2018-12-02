Моуриньо снова поругался с Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь крупно поругался с полузащитником Полем Погба.
Напомним, Моуриньо и Погба ссорятся уже более года, открыто или намеками высказывая претензии друг другу на публику. В начале этого сезона Поль даже был разжалован из вице-капитанов "Юнайтед".
В начале этого месяца агент 25-летнего француза Мино Райола неожиданно заявил, что Погба помирился с Моуриньо и уладил существовавшие разногласия. Это совпало с некоторым всплеском в игре Поля, который даже помог "красным дьяволам" вырвать победу против своего бывшего клуба "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.
Однако в субботу против "Саутгемптона" все вернулось на круги своя. Погба вновь сыграл неважно, а Моуриньо вновь жестко отчитал подопечного — на сей раз в раздевалке перед партнерами по команде.
"Ты не играешь. Ты не уважаешь игроков и болельщиков. Ты убиваешь настрой тех хороших и честных людей, что находятся возле тебя".
"Ты как человек с гриппом, как вирус в закрытом помещении — ты распространяешь вирус на других", — приводит слова Моуриньо из раздевалки Daily Record.
Авторитетное издание The Independent подтверждает, что Жозе действительно раскритиковал Поля на глазах других игроков, практически выставив чемпиона Мира в составе сборной Франции главным виновником потери двух очков.
Добавим, что в этом матче, который завершился вничью 2:2, Погба проиграл 15 из 30 дуэлей, а точность передач полузащитника составила менее 85 процентов.
02.12.2018 17:00
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Последние комментарии:
мауриньо легенда му
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Очень странно, Хускоред говорит обратное
Southampton
2 : 2
Manchester United
90'___________________________7.16
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Я понимаю если он хуже всех играл, но все играли как гавно, но маур гнобит самого лучшего полевого футболиста мю, красава чё, Эмери или Раньери и на крайняк Клопп должны отправить его в дурдом
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Моуру виднее канеш, но вчера Антон, вместо погбы, мог бы лучше зайти.
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ахахахаха цыган методично привозит проблемы на пустом месте что бы получить неустойку от помойки и вертеть на хую скам как Конте хуевертит членси получив бабло.
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Кова тогда его в состав ставить? Ответ: тренировочный процесс не контролируется.
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Всё правильно. Черномазый вообще не играет. Вчера сложилось впечатление, что у него потерь больше, чем точных передач.
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