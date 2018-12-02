Моуриньо снова поругался с Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь крупно поругался с полузащитником Полем Погба.

Напомним, Моуриньо и Погба ссорятся уже более года, открыто или намеками высказывая претензии друг другу на публику. В начале этого сезона Поль даже был разжалован из вице-капитанов "Юнайтед".



В начале этого месяца агент 25-летнего француза Мино Райола неожиданно заявил, что Погба помирился с Моуриньо и уладил существовавшие разногласия. Это совпало с некоторым всплеском в игре Поля, который даже помог "красным дьяволам" вырвать победу против своего бывшего клуба "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.



Однако в субботу против "Саутгемптона" все вернулось на круги своя. Погба вновь сыграл неважно, а Моуриньо вновь жестко отчитал подопечного — на сей раз в раздевалке перед партнерами по команде.



"Ты не играешь. Ты не уважаешь игроков и болельщиков. Ты убиваешь настрой тех хороших и честных людей, что находятся возле тебя".



"Ты как человек с гриппом, как вирус в закрытом помещении — ты распространяешь вирус на других", — приводит слова Моуриньо из раздевалки Daily Record.



Авторитетное издание The Independent подтверждает, что Жозе действительно раскритиковал Поля на глазах других игроков, практически выставив чемпиона Мира в составе сборной Франции главным виновником потери двух очков.



Добавим, что в этом матче, который завершился вничью 2:2, Погба проиграл 15 из 30 дуэлей, а точность передач полузащитника составила менее 85 процентов.