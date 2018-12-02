Моуриньо снова поругался с Погба

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь крупно поругался с полузащитником Полем Погба.

Напомним, Моуриньо и Погба ссорятся уже более года, открыто или намеками высказывая претензии друг другу на публику. В начале этого сезона Поль даже был разжалован из вице-капитанов "Юнайтед".

В начале этого месяца агент 25-летнего француза Мино Райола неожиданно заявил, что Погба помирился с Моуриньо и уладил существовавшие разногласия. Это совпало с некоторым всплеском в игре Поля, который даже помог "красным дьяволам" вырвать победу против своего бывшего клуба "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

Однако в субботу против "Саутгемптона" все вернулось на круги своя. Погба вновь сыграл неважно, а Моуриньо вновь жестко отчитал подопечного — на сей раз в раздевалке перед партнерами по команде.

"Ты не играешь. Ты не уважаешь игроков и болельщиков. Ты убиваешь настрой тех хороших и честных людей, что находятся возле тебя".

"Ты как человек с гриппом, как вирус в закрытом помещении — ты распространяешь вирус на других", — приводит слова Моуриньо из раздевалки Daily Record.

Авторитетное издание The Independent подтверждает, что Жозе действительно раскритиковал Поля на глазах других игроков, практически выставив чемпиона Мира в составе сборной Франции главным виновником потери двух очков.

Добавим, что в этом матче, который завершился вничью 2:2, Погба проиграл 15 из 30 дуэлей, а точность передач полузащитника составила менее 85 процентов.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1987

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  1. chr1s8rown 02.12.2018 18:03 # chr1s8rown
    мауриньо легенда му

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  2. vyrentz 02.12.2018 17:31 # vyrentz
    Очень странно, Хускоред говорит обратное
    Southampton
    2 : 2
    Manchester United
    90'___________________________7.16

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  3. aliabiev 02.12.2018 17:18 # aliabiev
    Я понимаю если он хуже всех играл, но все играли как гавно, но маур гнобит самого лучшего полевого футболиста мю, красава чё, Эмери или Раньери и на крайняк Клопп должны отправить его в дурдом

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  4. alexomck 02.12.2018 17:04 # alexomck
    Моуру виднее канеш, но вчера Антон, вместо погбы, мог бы лучше зайти.

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  5. frisby 02.12.2018 17:03 # frisby
    ахахахаха цыган методично привозит проблемы на пустом месте что бы получить неустойку от помойки и вертеть на хую скам как Конте хуевертит членси получив бабло.

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  6. akadam 02.12.2018 17:02 # akadam
    Кова тогда его в состав ставить? Ответ: тренировочный процесс не контролируется.

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  7. ccchelsea 02.12.2018 17:01 # ccchelsea
    Всё правильно. Черномазый вообще не играет. Вчера сложилось впечатление, что у него потерь больше, чем точных передач.

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