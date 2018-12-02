"Челси" одержал победу на классе против "Фулхэма" со счетом 2:0 и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 3:1 от "Тоттенхэма", отправив на лавку Виллиана и Альваро Морату. Вместо них вышли Педро и Оливье Жиру.



Наставник "дачников" Клаудио Раньери ограничился единственной перестановкой, выпустив Стефана Йохансена вместо Андре Шюррле.



Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда Нголо Канте обокрал Жан-Мишеля Серди около центральной линии поля и устремился вперед. Протащив мяч до штрафной, француз отдал направо Педро, который на резкой смене курса убрал в сторону защитника и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.



Вскоре Калум Чемберс плотным ударом проверил на бдительность голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу, но в остальном "Фулхэм" был вынужден много обороняться и бегать без мяча.



"Челси" уверенно контролировал мяч, но при этом не был настойчив и почти не создавал угрозы чужим воротам, если не считать пару шансов Жиру.



Во втором тайме "синие" продолжили искать второй гол, однако разница в счете оставалась минимальной, и это помогало "дачникам" не опускать рук и изредка огрызаться. На 54-й минуте Чемберс откликнулся на подачу углового и нанес хороший удар головой — Аррисабалага правильно занял позицию и не пустил мяч в ворота.



На 65-й минуте Каллум и Кепа схлестнулись в третий раз. На сей раз Чемберс наносил удар практически с линии штрафной после паса назад от Тома Кэрни, но испанский голкипер был вновь надежен.



И все-таки "Челси" удалось прикончить интригу раньше финального свистка. На 82-й минуте Эден Азар организовал голевую возможность для вышедшего на замену Рубена Лофтус-Чика, и тот ударом из пределов штрафной после отличной передачи бельгийца удвоил счет — 2:0.



"Челси" очень легко и быстро открыл счет, что, возможно, расслабило команду Маурицио Сарри. "Синие" были недостаточно настойчивы для второго гола и вдобавок регулярно позволяли "Фулхэму" огрызаться. Тем не менее, более высокий класс "синих" — в том числе голкипера — обнаружил себя, и это отразилось на табло.



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче