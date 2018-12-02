"Челси" одержал победу на классе против "Фулхэма"

Рубен Лофтус-Чик "Челси" одержал победу на классе против "Фулхэма" со счетом 2:0 и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 3:1 от "Тоттенхэма", отправив на лавку Виллиана и Альваро Морату. Вместо них вышли Педро и Оливье Жиру.

Наставник "дачников" Клаудио Раньери ограничился единственной перестановкой, выпустив Стефана Йохансена вместо Андре Шюррле.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда Нголо Канте обокрал Жан-Мишеля Серди около центральной линии поля и устремился вперед. Протащив мяч до штрафной, француз отдал направо Педро, который на резкой смене курса убрал в сторону защитника и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.

Вскоре Калум Чемберс плотным ударом проверил на бдительность голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу, но в остальном "Фулхэм" был вынужден много обороняться и бегать без мяча.

"Челси" уверенно контролировал мяч, но при этом не был настойчив и почти не создавал угрозы чужим воротам, если не считать пару шансов Жиру.

Во втором тайме "синие" продолжили искать второй гол, однако разница в счете оставалась минимальной, и это помогало "дачникам" не опускать рук и изредка огрызаться. На 54-й минуте Чемберс откликнулся на подачу углового и нанес хороший удар головой — Аррисабалага правильно занял позицию и не пустил мяч в ворота.

На 65-й минуте Каллум и Кепа схлестнулись в третий раз. На сей раз Чемберс наносил удар практически с линии штрафной после паса назад от Тома Кэрни, но испанский голкипер был вновь надежен.

И все-таки "Челси" удалось прикончить интригу раньше финального свистка. На 82-й минуте Эден Азар организовал голевую возможность для вышедшего на замену Рубена Лофтус-Чика, и тот ударом из пределов штрафной после отличной передачи бельгийца удвоил счет — 2:0.

"Челси" очень легко и быстро открыл счет, что, возможно, расслабило команду Маурицио Сарри. "Синие" были недостаточно настойчивы для второго гола и вдобавок регулярно позволяли "Фулхэму" огрызаться. Тем не менее, более высокий класс "синих" — в том числе голкипера — обнаружил себя, и это отразилось на табло.

"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 16:55

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Последние комментарии:




  1. samurai8888 02.12.2018 18:40 # samurai8888
    Лякааапаааа джака буууууууууммммммм

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  2. alexomck 02.12.2018 18:40 # alexomck
    Сашка казнил симулянтов.

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  3. kukuruzzo 02.12.2018 18:39 # kukuruzzo
    ебемся в зад!

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  4. mata05 02.12.2018 18:39 # mata05
    Проспал дыркач

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  5. electric 02.12.2018 18:39 # electric
    такой хойне проигрывать это зашквар господа

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  6. invincible141ars 02.12.2018 18:39 # invincible141ars
    на нахуйййййййййййййй

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  7. slash-lfc 02.12.2018 18:38 # slash-lfc
    Лооооооооооооооооол

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  8. naby-keita 02.12.2018 18:33 # naby-keita
    Какой же Мустафи конченый защитник
    Хуже даже э нашего Матипа еба#ого

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  9. liverpo0ol 02.12.2018 18:33 # liverpo0ol
    Арсанал должен наказать петушей

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  10. alexomck 02.12.2018 18:30 # alexomck
    али брат неймара, от любого касания падает.

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  11. invincible141ars 02.12.2018 18:25 # invincible141ars
    хули этим пидарасам так везет нахуй

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  12. superzaki 02.12.2018 18:24 # superzaki
    Чё там орсиноль принял колено локтевую позу ? Ну им то не привыкать,они то спину свою и не сгибают уже лет 10

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  13. liverfun 02.12.2018 18:24 # liverfun
    и бля, кейта бы вместо шакири, или топ его опять как козыря приберег?

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  14. reams 02.12.2018 18:24 # reams
    бля как не забили, сука, как отскакивают...

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  15. quavo 02.12.2018 18:23 # quavo
    ахуенный матч

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  16. naby-keita 02.12.2018 18:22 # naby-keita
    Оляляля, главный обоссанец выходных

    02.12.2018 17:59 #
    lexa-arsenal

    Обама пздц бревно, как я и говорил.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67065/?c=1#c6760354

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  17. electric 02.12.2018 18:22 # electric
    ничейка идеальный результат был бы

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  18. liverfun 02.12.2018 18:22 # liverfun
    неплохой состав на дерби выставил клопп топ и сильнейший состав у ирисок, будет мощно

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  19. alexomck 02.12.2018 18:22 # alexomck
    Обама гений.
    пысы : Торейра родился с мячом в ногах, ну что за топарь.

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  20. kukuruzzo 02.12.2018 18:20 # kukuruzzo
    ебемся в зад

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