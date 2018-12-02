"Челси" одержал победу на классе против "Фулхэма"
"Челси" одержал победу на классе против "Фулхэма" со счетом 2:0 и поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге.
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 3:1 от "Тоттенхэма", отправив на лавку Виллиана и Альваро Морату. Вместо них вышли Педро и Оливье Жиру.
Наставник "дачников" Клаудио Раньери ограничился единственной перестановкой, выпустив Стефана Йохансена вместо Андре Шюррле.
Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда Нголо Канте обокрал Жан-Мишеля Серди около центральной линии поля и устремился вперед. Протащив мяч до штрафной, француз отдал направо Педро, который на резкой смене курса убрал в сторону защитника и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.
Вскоре Калум Чемберс плотным ударом проверил на бдительность голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу, но в остальном "Фулхэм" был вынужден много обороняться и бегать без мяча.
"Челси" уверенно контролировал мяч, но при этом не был настойчив и почти не создавал угрозы чужим воротам, если не считать пару шансов Жиру.
Во втором тайме "синие" продолжили искать второй гол, однако разница в счете оставалась минимальной, и это помогало "дачникам" не опускать рук и изредка огрызаться. На 54-й минуте Чемберс откликнулся на подачу углового и нанес хороший удар головой — Аррисабалага правильно занял позицию и не пустил мяч в ворота.
На 65-й минуте Каллум и Кепа схлестнулись в третий раз. На сей раз Чемберс наносил удар практически с линии штрафной после паса назад от Тома Кэрни, но испанский голкипер был вновь надежен.
И все-таки "Челси" удалось прикончить интригу раньше финального свистка. На 82-й минуте Эден Азар организовал голевую возможность для вышедшего на замену Рубена Лофтус-Чика, и тот ударом из пределов штрафной после отличной передачи бельгийца удвоил счет — 2:0.
"Челси" очень легко и быстро открыл счет, что, возможно, расслабило команду Маурицио Сарри. "Синие" были недостаточно настойчивы для второго гола и вдобавок регулярно позволяли "Фулхэму" огрызаться. Тем не менее, более высокий класс "синих" — в том числе голкипера — обнаружил себя, и это отразилось на табло.
"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче
02.12.2018 16:55
Просмотров: 3436
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лякааапаааа джака буууууууууммммммм
(ответить)
Сашка казнил симулянтов.
(ответить)
ебемся в зад!
(ответить)
Проспал дыркач
(ответить)
такой хойне проигрывать это зашквар господа
(ответить)
на нахуйййййййййййййй
(ответить)
Лооооооооооооооооол
(ответить)
Какой же Мустафи конченый защитник
Хуже даже э нашего Матипа еба#ого
(ответить)
Арсанал должен наказать петушей
(ответить)
али брат неймара, от любого касания падает.
(ответить)
хули этим пидарасам так везет нахуй
(ответить)
Чё там орсиноль принял колено локтевую позу ? Ну им то не привыкать,они то спину свою и не сгибают уже лет 10
(ответить)
и бля, кейта бы вместо шакири, или топ его опять как козыря приберег?
(ответить)
бля как не забили, сука, как отскакивают...
(ответить)
ахуенный матч
(ответить)
Оляляля, главный обоссанец выходных
02.12.2018 17:59 #
lexa-arsenal
Обама пздц бревно, как я и говорил.
Источник: http://fapl.ru/posts/67065/?c=1#c6760354
(ответить)
ничейка идеальный результат был бы
(ответить)
неплохой состав на дерби выставил клопп топ и сильнейший состав у ирисок, будет мощно
(ответить)
Обама гений.
пысы : Торейра родился с мячом в ногах, ну что за топарь.
(ответить)
ебемся в зад
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий