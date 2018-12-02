Аспиликуэта договорился о новом контракте с "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта договорился со своим клубом о новом долгосрочном контракте.

Аспиликуэта выступает за "синих" после своего перехода из "Марселя" в 2012 году за 6.5 миллионов фунтов. Изначально Сесар прибыл на "Стэмфорд Бридж" в качестве правого защитника, но успел поиграть и как левый защитник, и как один из трех центральных защитников.



Также за плечами у Аспиликуэты впечатляющая серия из 74 матчей Премьер-Лиги подряд. 29-летний испанец проявил себя как лидер, надевая капитанскую повязку в отсутствие Гари Кэхилла.



Действующий контракт Аспиликуэты истекает в конце следующего сезона, однако The Telegraph стало известно, что Сесар достиг договоренности о новой сделке, официальное подтверждение чему последует в ближайшие дни.



Ожидается, что новый контракт будет рассчитан минимум до 2022 года и увеличит зарплату Аспиликуэты со 120 до 150 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, за два последних месяца "Челси" также решил вопрос с будущим Маркоса Алонсо и Нголо Канте. А вот договориться с Эденом Азаром о продлении сотрудничества "синим" пока не удается.