Харри Уилсон нацелен на место в составе "Ливерпуля"
Вингер "Дерби" Харри Уилсон заявил, что о своей цели вернуться в "Ливерпуль" и заиграть в команде Юргена Клоппа после истечения аренды.
Перед началом сезона Юрген Клопп одолжил 21-летнего валлийца главному тренеру "Дерби" Фрэнку Лэмпарду, и командировка в Чемпионшип пока складывается великолепно для Уилсона.
Накануне Харри отметился дублем против "Суонси" и теперь может похвастать семью голами при 13 выходах в старте в рамках Чемпионшипа. Уилсон надеется, что это поможет ему пробиться в состав "Ливерпуля" в будущем.
"Да, такова моя цель. Я смотрю на Трента (Александер-Арнольда) и Джо) сегодня и надеюсь, что буду играть с ними в следующем сезоне. Приятно видеть, что молодые парни так хорошо себя проявляют, особенно когда это твои друзья, с которыми ты рос и вместе играл".
"Трент удивительным образом провел прошлый год и сыграл так много матчей, после чего принял участие в финале Лиги Чемпионов и съездил на Чемпионат Мира".
"Если бы Джо не травмировался в концовке сезона, уверен, он сделал бы то же самое. Приятно видеть, что их дела идут хорошо".
"Пробиться в составе команды, где выступают такие большие звезды, как Мо Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане, всегда сложно. Но я тренировался с этими парнями более года, прежде чем отправился в аренду в "Халл" в январе, что помогло мне поднять свою игру на более высокий уровень".
"Когда ты отправляешься в аренду, ты должны использовать это. Когда я вернусь, я буду гораздо лучше готов, чтобы произвести впечатление на тренера".
"Великолепно учиться у такой легенды, как Фрэнк Лэмпард. Я впитываю все, что он говорит мне. Пока все складывается очень хорошо", — цитирует Уилсона Daily Mirror.
Harry Wilson has a strict Worldie’s Only Policy #WelshMessi pic.twitter.com/m6gy2OFtPq— LFC Stanley House (@LFCStanleyHouse) 1 декабря 2018 г.
02.12.2018 15:00
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Ну удар у него даебатый, тащит ииму Лэмпа исправно. Но он и в прошлом году был заебат в чш, в этом надо было клубу апл дать его на обкатку. Так хз вытеснит ли он кого-то.
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красавчик..за 15 игр забил столько же сколько Салах Азар и Кейн!
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Молодец Френк, хороший вклад в воспитании. Ростет топчик, в будущее гроза пенсов.
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пока клоу у руля он будет ставить в состав даунов типо пятки или ловрена
и игнорировать молодняк
жаль харри
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посмотрим, там еще 18 летний Кертис Джонс есть, уже душит во второй команде
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