Харри Уилсон нацелен на место в составе "Ливерпуля"

Вингер "Дерби" Харри Уилсон заявил, что о своей цели вернуться в "Ливерпуль" и заиграть в команде Юргена Клоппа после истечения аренды.

Перед началом сезона Юрген Клопп одолжил 21-летнего валлийца главному тренеру "Дерби" Фрэнку Лэмпарду, и командировка в Чемпионшип пока складывается великолепно для Уилсона.



Накануне Харри отметился дублем против "Суонси" и теперь может похвастать семью голами при 13 выходах в старте в рамках Чемпионшипа. Уилсон надеется, что это поможет ему пробиться в состав "Ливерпуля" в будущем.



"Да, такова моя цель. Я смотрю на Трента (Александер-Арнольда) и Джо) сегодня и надеюсь, что буду играть с ними в следующем сезоне. Приятно видеть, что молодые парни так хорошо себя проявляют, особенно когда это твои друзья, с которыми ты рос и вместе играл".



"Трент удивительным образом провел прошлый год и сыграл так много матчей, после чего принял участие в финале Лиги Чемпионов и съездил на Чемпионат Мира".



"Если бы Джо не травмировался в концовке сезона, уверен, он сделал бы то же самое. Приятно видеть, что их дела идут хорошо".



"Пробиться в составе команды, где выступают такие большие звезды, как Мо Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане, всегда сложно. Но я тренировался с этими парнями более года, прежде чем отправился в аренду в "Халл" в январе, что помогло мне поднять свою игру на более высокий уровень".



"Когда ты отправляешься в аренду, ты должны использовать это. Когда я вернусь, я буду гораздо лучше готов, чтобы произвести впечатление на тренера".



"Великолепно учиться у такой легенды, как Фрэнк Лэмпард. Я впитываю все, что он говорит мне. Пока все складывается очень хорошо", — цитирует Уилсона Daily Mirror.



