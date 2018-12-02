Алдервейрелд не считает дерби с "Арсеналом" важнейшим матчем сезона для "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что дерби с "Арсеналом" не является самым важным матчем для его команды в сезоне.

В воскресенье "шпоры" навестят своих соседей по Северному Лондону, которых они опережают на три очка в таблице Премьер-Лиги.



В двух предыдущих сезонах "Тоттенхэм" неизменно финишировал выше "канониров", и "шпорам", наверняка, хотелось бы сохранить этот баланс сил. Однако Алдервейрелд призывает не переоценивать важность дерби.



"Это очень большой матч, но то же самое касается матча против "Интера" и против "Челси" в прошлую субботу. Тот факт, что этот матч не является самым важным для нас в сезоне, кое-что говорит о развитии "Тоттенхэма".



"Мы понимаем, что нам не отделаться легкой кровью. Матч против "Арсенала" будет совершенно другим, нежели тот, что мы едва сыграли. Они будут другими относительно прошлого сезона. Они хороши в атаке и в обороне, они более организованы, чем прежде".



"Однако мы уже показали, что теперь можем соперничать с кем угодно", — цитирует Алдервейрелда Daily Mirror.