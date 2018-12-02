Гейе: "Перестаем общаться с Мане за неделю до дерби"

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе признался, что за неделю до мерсисайдского дерби перестает общаться со своим другом из "Ливерпуля" Садио Мане.

Воскресный матч на "Энфилде" будет отмечен противостоянием двух игроков сборной Сенегала. На эти 90 минут лучшие друзья станут злейшими врагами. По словам Гейе, у них с Садио даже действует обет молчания в предшествующие дерби дни.



"Мы хорошие друзья, мы частенько встречаемся и общаемся. Мы вместе проводим время в национальной команде".



"Кроме того, каждый раз, когда мы играем за сборную Сенегала, мы отправляемся туда вместе. Если мы играем у себя в стране, то всегда летим вместе из Манчестера в Париж, чтобы затем отправиться в Дакар".



"Но за одну неделю до дерби мы перестаем разговаривать! Мы не обмениваемся сообщениями и не звоним друг другу. Нам нравится играть этот матч, ощущая себя фанатами. До матча он говорит мне: "Не звони мне". А я отвечаю: "Окей, без проблем!"



"Мы возобновляем наше общение после матча, и если мы победим, я сразу же ему позвоню".



"После того, как он забил в дерби в своем первом сезоне, он сразу же подошел ко мне и сказал: "Может быть, в следующий раз выиграешь ты". Надеюсь, в следующий раз будет моя очередь поступить так же!" — цитирует Гейе Daily Mirror.