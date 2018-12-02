Шюррле винит курицу в том, что провалился в "Челси"

Андре Шюррле Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле рассказал, что его карьера в "Челси" пошла под откос из-за зараженной сальмонеллой курицы.

В воскресенье 28-летний Шюррле впервые вернется на "Стэмфорд Бридж", где ранее в своей карьере он провел полтора сезона. Андре прибыл к "синим" после триумфального для сборной Германии Чемпионата Мира и сразу же заиграл на хорошем уровне.

Однако затем Андре сбавил обороты и в январе 2015 был продан в "Вольфсбург" за 22 миллиона фунтов. В преддверии матча против "Челси" Шюррле вспомнил переломный момент, после которого все пошло не так.

"Я был очень счастлив в свой первый год там. Я выходил в стартовом составе на половину матчей или даже немного чаще. У меня были хорошие показатели, я забивал важные голы. Тренер тоже верил в меня".

"Первая половина второго года получилась очень сложной. Я тяжело заболел сальмонеллезом, подхватив бактерию в сборной, когда мы были в Польше. На следующий день мы вернулись домой, и мне стало плохо".

"Мы около недели не могли понять, что это такое. Я не выходил из дома, и мне было плохо. Мне было тяжело даже подняться с кровати. Затем мы обнаружили, что это сальмонеллез".

"Я был очень слаб. Вы видите, насколько я худощав, поэтому потерять три, четыре, пять килограмм... Я обессилел, и мне потребовалось много времени, чтобы вернуться в норму. Однако я так и не получил шанса доказать, что снова в порядке на 100 процентов. Тогда мне предоставилась возможность вернуться в Германию, и они меня отпустили. С тех пор я больше никогда не ем курицу", — цитирует Шюррле Daily Mail.


Метки Фулхэм, Челси, Шюррле

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1732

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Последние комментарии:




  1. bezviz 02.12.2018 13:30 # bezviz
    Он хочет сказать что в Польше съел зараженную курицу? Он епанутый?! Это не рашка тебе, там контроль за качеством продуктов на высоком уровне!

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  2. chebrec 02.12.2018 13:24 # chebrec
    Диверсия не иначе

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  3. ganinilyha 02.12.2018 12:38 # ganinilyha
    Чемпион мира, а больше и не надо. Играй в своё удовольствие. У нас отлично играл. Все проблемы от куриц.

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  4. lodi 02.12.2018 12:35 # lodi
    офигенный игрок,очень мне нравится,работяга.

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  5. jack-willsher 02.12.2018 12:13 # jack-willsher
    а как мама безвиза связана с шюррле?&#129300;

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  6. ben-arfa 02.12.2018 12:02 # ben-arfa
    Имелась ввиду Ева Карнейро

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