Де Хеа не покинет "Юнайтед" следующим летом

Голкипер Давид Де Хеа не покинет "Манчестер Юнайтед" следующим летом, даже если не подпишет новый контракт.

На текущей неделе стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" воспользовался своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020.



"Красные дьяволы" были вынуждены поступить таким образом, чтобы обезопасить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно. Склонить Давида к новой сделке "Юнайтед" пока не удается.



В воскресенье утром в английской прессе появились слухи, что "Юнайтед" будет готов продать Де Хеа в ПСЖ следующим летом, если Давид так и не подпишет новый контракт, а на место испанца за 70 миллионов фунтов купит Джордана Пикфорда из "Эвертона".



Однако издание The Times исключает подобный сценарий. Де Хеа все еще открыт к идее остаться на "Юнайтед", но для этого клуб должен сделать Давида своим самым высокооплачиваемым игроком.



Де Хеа по праву считается одним из лучших голкиперов мира. Ассоциация профессиональных игроков (PFA) называла Давида лучшим стражем ворот в Премьер-Лиге в пяти из шести последних сезонов. Теперь 28-летний испанец хочет, чтобы это нашло отражение на уровне его заработка.



Недавние дорогостоящие переходы Алиссона в "Ливерпуль" и Кепы Аррисабалаги в "Челси" показывают, что большие клубы стали больше ценить важность игроков на последнем рубеже, и в лагере Де Хеа абсолютно уверены, что Давид смог бы получить роскошные предложения, если будет доступен свободным агентом.



"Давид не уйдет следующим летом. Либо он отправится в другой клуб через полтора года, либо подпишет новый контракт с "Юнайтед". Ситуация может измениться в любой момент", — цитирует свой источник издание.