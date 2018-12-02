Фред расстроен, что лишился места в сборной Бразилии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред выразил свое разочарование от того, что его ситуация в клубе начала сказываться на шансах в сборной Бразилии.

Перед началом этого сезона "красные дьяволы" заплатили "Шахтеру" за Фреда 52 миллиона фунтов, однако пока 25-летний бразилец толком не проявил себя в Премьер-Лиге, а матч против "Саутгемптона" накануне целиком провел на скамейке запасных.



Из-за дефицита игровых минут за клуб Фред не был вызван на матчи бразильской сборной против Уругвая и Камеруна в ноябре, и полузащитник склонен в этом винить Жозе Моуриньо.



"Я очень мало играю за "Юнайтед", поэтому нормально, что профессор Тите решил обойтись без меня, хотя мне и довелось поработать с ним раньше. Конечно, я был раздосадован, но я знаю, как справляться с грустью, чтобы сделать шаг вперед".



"Тренер (Моуриньо) предпочитает не ставить меня в команду. Это его выбор. Я продолжаю делать свою работу и не позволяю, чтобы это влияло на мой настрой. Я не могу позволить, чтобы это пошатнуло меня. Я должен быть терпелив".



"Начало моей карьеры в "Юнайтед" получилось немного сложным, и я особо не играл. В "Шахтере" я привык играть много матчей, а здесь получается немного по-другому. Конечно, это нормально, ведь я в процессе адаптации к новой лиге".



"И хотя я уже давно в Европе, я приехал в другую страну и должен заново освоиться. Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше и надеюсь, что вскоре будут играть на 100 процентов от своих возможностей".



"Думаю, я замечательно сыграл против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. У нас было несколько возможностей забить до гола в концовке, но я был очень рад вернуться на поле. Надеюсь, я продолжу играть больше", — цитирует Фреда Daily Mirror.