Моуриньо отказался комментировать слухи насчет Кулибали

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался опровергнуть или подтвердить слухи об интересе своего клуба к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

На днях итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что "Наполи" отклонил предложение "красных дьяволов" в 103 миллиона евро (91 млн. фунтов) о покупке Кулибали.



После ничейного матча с "Саутгемптоном" (2:2), в котором Моуриньо был вынужден использовать в качестве центральных защитников Неманью Матича и Скотта Мактоминея рядом с Филом Джонсом, Жозе предпочел уйти от ответа на вопрос насчет Калиду.



"Я не могу ответить на ваш вопрос. Правда это или нет, я не могу ответить. Может быть, это первый вопрос насчет трансферного рынка, и на следующей пресс-конференции мне зададут уже два вопроса, а затем — три".



"Я лишь могу сказать, что Кулибали является игроком "Наполи". А я не говорю об игроках из других клубов", — приводит слова Моуриньо Daily Mail.