Эмери: "Тоттенхэм" лучше "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признал, что в данный момент его команда уступает соседям из "Тоттенхэма", что подтверждается турнирной таблицей Премьер-Лиги.

Как известно, два предыдущих сезона "шпоры" неизменно финишировали выше "канониров", хотя до этого оставались в тени своих соседей из Северного Лондона на протяжении 23 лет.



Эмери, который возглавил "Арсенал" минувшим летом и в воскресенье проведет свое первое дерби против "Тоттенхэма", надеется на то, что поддержка "Эмирейтс" поможет "канонирам" во встрече с превосходящим соперником.



"В данный момент "Тоттенхэм" лучше нас в таблице и был лучше нас в прошлом году, но исторически, в другие моменты, "Арсенал" был лучше "Тоттенхэма".



Думаю, на игре будет очень хорошая атмосфера. Мы проводим матч на своем стадионе, перед своими болельщиками, и мы хотим сыграть в свой лучший футбол и зарядить их энергией. Надеюсь, они будут подгонять нас вперед", — сообщил Эмери Sky Sports.