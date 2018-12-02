Эмери: "Тоттенхэм" лучше "Арсенала"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признал, что в данный момент его команда уступает соседям из "Тоттенхэма", что подтверждается турнирной таблицей Премьер-Лиги.

Как известно, два предыдущих сезона "шпоры" неизменно финишировали выше "канониров", хотя до этого оставались в тени своих соседей из Северного Лондона на протяжении 23 лет.

Эмери, который возглавил "Арсенал" минувшим летом и в воскресенье проведет свое первое дерби против "Тоттенхэма", надеется на то, что поддержка "Эмирейтс" поможет "канонирам" во встрече с превосходящим соперником.

"В данный момент "Тоттенхэм" лучше нас в таблице и был лучше нас в прошлом году, но исторически, в другие моменты, "Арсенал" был лучше "Тоттенхэма".

Думаю, на игре будет очень хорошая атмосфера. Мы проводим матч на своем стадионе, перед своими болельщиками, и мы хотим сыграть в свой лучший футбол и зарядить их энергией. Надеюсь, они будут подгонять нас вперед", — сообщил Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Тоттенхэм, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 175

Загрузка...

Поиск: