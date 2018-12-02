"Реал" нацелился на Аарона Рэмси

"Реал" установил контакт с полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмси, который должен стать свободным агентом в конце этого сезона.

Напомним, ранее в этом сезоне "канониры" отозвали свое предложение для Рэмси о новом контракте Клуб дал ясно понять игроку, что это решение окончательное, и переговоры возобновлены не будут.



Таким образом, Аарон покинет "Арсенал" безо всякой компенсации спустя 10 лет после своего перехода из "Кардиффа". Возможность подписать такого классного игрока свободным агентом заинтересовала многие гранды Европы, включая "Баварию" и "Ювентус", однако теперь в борьбу за Рэмси вступил "Реал".



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Королевский клуб уже установил контакт с 28-летним полузащитником и надеется в январе заключить предварительный контракт.



Стоит отметить, что "Реал" имеет особый интерес к Рэмси, ведь в Мадриде выступает партнер Аарона по сборной Уэльса Гарет Бэйл. Боссы испанского клуба задумали воссоединить эту связку, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны на международной арене.