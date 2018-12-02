14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 2 декабря тремя поединками завершится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 15:00Онлайн-трансляция



Уже в своем втором матче у руля "Фулхэма" Клаудио Раньери придется сразиться со своим бывшим клубом, который отчаянно жаждет реабилитироваться за сокрушительное поражение 3:1 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд. Для "Челси" очень важно воспользоваться этой возможностью поправить свое положение, особенно когда прямые конкуренты играют между собой. В 26 встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "дачники" одержали только одну победу над "синими", потерпев 15 поражений.



Плеймейкер "Челси" Эден Азар восстановился после травмы лодыжки. Большинство основных игроков отдыхало в матче против ПАОКа в Лиге Европы, а потому в воскресенье вернется в старт.



В стане "Фулхэма" без изменений. Лечатся лишь Андре-Франк Замбо-Ангисса и Кевин Макдональд.



АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 17:05Онлайн-трансляция



Посреди недели "Тоттенхэму" пришлось потрудиться, чтобы добыть победу против "Интера" в Лиге Чемпионов, тогда как "Арсенал" навестил "Ворсклу" в Лиге Европы резервным составом. Поэтому некоторое преимущество в свежести будет на стороне "канониров", хотя в плане формы и настроения полный порядок у обеих команд. В восьми последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "шпоры" уступили только однажды — 2:0 на "Эмирейтс" в прошлом сезоне.



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт надеется залечить вовремя пах. Также на возвращение в старт претендует Месут Озил, неожиданно оставшийся на лавке против "Борнмута".



"Тоттенхэм" сможет задействовать защитника Хуана Фойта, который не заявлен на Лигу Чемпионов. Ян Вертонген готов сыграть в Премьер-Лиге впервые с сентября. Эрик Ламела под вопросом, а Киран Триппьер травмирован.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 19:15Онлайн-трансляция



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что это мерсисайдское дерби будет тяжелейшим за все время его работы в клубе — и это при том, что в прошлом сезоне "Эвертон" дважды сыграл вничью против соседей. Будет интересно посмотреть, выведет ли "красных" из колени поражение 2:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, когда они нанесли лишь один удар в створ и остались очень обижены на Неймара, рефери и прочие обстоятельства. В 15 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "ириски" ни разу не выиграли, а на "Энфилде" они и вовсе не знают побед с 1999 года.



"Ливерпуль" будет лишен своего капитана Джордана Хендерсона, который дисквалифицирован после своего удаления против "Уотфорда". У нескольких игроков есть различные болячки и ушибы.



На кадровом фронте у "Эвертона" без изменений. Адемола Лукман претендует на свой первый старт в сезоне.