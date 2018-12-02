"Арсенал" — "Тоттенхэм". Накануне

К первому для Унаи Эмери дерби Северного Лондона "Арсенал" и "Тоттенхэм" подходят в хорошей форме, что дает надежду увидеть качественный футбол и тактическое противостояние двух тренеров, которые встречались ранее в Испании.

Унаи Эмери и Маурисио Почеттино — больше, чем хорошие знакомые. Почеттино на пресс-конференции отметил, что Эмери, уходя в "Спартак", рекомендовал президенту "Валенсии" обратиться именно к Почеттино как идеальному его сменщику, хотя в то время Унаи и Маурисио не были близко знакомы. С тех пор Эмери стал близким другом для Почеттино, и перед дерби они обязательно обнимутся, что не помешает им настроить свои команды на принципиальную битву.



"Арсенал" не проигрывает с августа, но в последнее время игра команды оставляет немало вопросов — с "Вулверхэмптоном" "канониры" должны были радоваться ничейному результату на своем поле, а победа над "Борнмутом" была добыта не без помощи Фортуны. По игре "Арсенал" выглядел не лучше "волков" и "вишневых", но продолжил стабильно набирать очки, отставая сейчас всего на один балл от "Челси" и на три — от "Тоттенхэма".



Эмери понимает, что пробиться в топ-4 будет непросто, хоть пока что все и складывается для "Арсенала" неплохо — вряд ли кто предполагал, что новый менеджер будет настолько успешен в первой половине сезона после двух поражений на старте. Для Унаи Лига Европы остается значимым турниром именно потому, что в Лигу Чемпионов можно попасть и через нее, однако и понимание того, что для англичан Премьер-Лига — прежде всего, к баску уже пришло.



"Тоттенхэм" выглядит очень сложным противником для "Арсенала" здесь и сейчас, так как "шпоры" набрали отменную форму после того, как восстановились от травм Деле Алли и Кристиан Эриксен. В том, что именно в этой парочке сила "Тоттенхэма", мы могли убедиться в период, когда их не было, и после того, как они вернулись и набрали форму, Алли и Эриксен сделали игру против "Челси". Такж именно они соорудили гол в ворота "Интера".



Харри Кейн — форвард зависимый, и без Алли и Эриксена ему забивать намного сложнее, чем с ними. Ламела и Лукас Моура — игроки неплохие, но не системообразующие для "Тоттенхэма", в отличие от Эриксена и Алли. После игры с "Челси" Маурисио Сарри назвал произошедшее "катастрофой" и отметил, что он просто не знал, что Деле Алли настолько крут и сможет одновременно "съесть" Жоржиньо и обеспечить "Тоттенхэму" море креатива у ворот соперника. Эриксена же он вообще назвал тем игроком, которого хотел бы иметь у себя в команде, поставив даже выше Кейна.



"Тоттенхэм" в отменной форме, но немного подустал после двух сложных и важных матчей на "Уэмбли", где приходится сражаться не только с соперником, но и с газоном. Не в последнюю очередь из-за этого "шпоры" на выезде получают от футбола больше удовольствия и имеют текущую серию из пяти побед в выездных матчах чемпионата. Кроме того, "Тоттенхэм" при Почеттино стал очень удачно играть в дерби Северного Лондона — хоть сам аргентинец и не понимает до конца всей пути принципиальности этого дерби, но он хорошо видит проблемы "канониров" и достаточно регулярно использует их.



Слова



Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"): "У нас есть вера, и это самое главное в футболе. Мы верим в то, что способны обыграть любую команду. Это особая игра, и играть в таких матчах непросто — это больше, чем просто футбол. Мы знаем, что это значит и чего ждут от нас болельщики. Игроки чувствуют это и понимают, что это значит. У нас много игроков, которые пришли в основной состав из академии, и они понимают, что такое дерби Северного Лондона".



Интересные факты



— "Арсенал" выиграл 2:0 на своем поле у "Тоттенхэма" в прошлом сезоне, но это была первая победа в чемпионате для "канониров" в матчах с "шпорами" за восемь последних встреч (1 победа, 4 ничьи, 3 поражения);

— "Тоттенхэм" потерял 37 очков в выигрышных позициях в матчах с "Арсеналом" за время выступлений в Премьер-Лиге — это худший результат подобного рода в истории турнира;

— "Арсенал" забивал в каждом из 22 последних домашних матей с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях, начиная с ничьи 0:0 в ноябре 1998 года;

— команды сыграли между собой 195 матчей во всех соревнованиях, и "Арсенал" выиграл 81 раз, при 63 победах у "Тоттенхэма";

— "Арсенал" не знает поражений с августа, когда уступил в чемпионате "Челси" — из 11 матчей чемпионата с тех пор "канониры" выиграли восемь;

— "Арсенал" выиграл всего три поединка из 28 последних против команд топ-6 образца прошлого сезона (3 победы, 10 ничьих, 15 поражений);

— только два из девяти последних менеджеров "Арсенала" (включая временных) выигрывали свой первый матч против "шпор" — Дон Хау в 1983 году и Арсен Венгер в 1996;

— "Арсенал" — одна из всего лишь двух команд (вторая — "Кардифф"), в этом чемпионате еще не уходившая на перерыв, ведя в счете — но при этом "канониры" выиграли восемь из 13 матчей;

— команда Унаи Эмери была бы на 18-м месте, если бы учитывали только результаты первых таймов, и на втором — всего в двух очках отставания от "Манчестер Сити" — если бы в зачет шли только таймы вторые;

— Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал все восемь своих последних ударов в створ в Премьер-Лиге — последним голкипером, сумевшим отразить его удар, был Лукаш Фабиански из "Вест Хэма", с которым "канониры" играли в августе;

— если "Тоттенхэм" выиграет, "шпоры" смогут перекрыть свой лучший результат по набранным очкам после 14 матчей сезона в Премьер-Лиге, но даже если они сыграют вничью, то повторят его — 31 очко после 14 матчей "Тоттенхэм" набирал в сезоне 2011/12;

— "Тоттенхэм" выиграл все семь последних матчей против команд из Лондона и находится в шаге от собственного рекорда — восьми кряду побед в столичных дерби, которые последний раз случились с октября 1950 года по август 1951;

— также победа в этом матче может ознаменовать новый клубный рекорд "Тоттенхэма" по количеству побед, добытых кряду на выезде в Премьер-Лиге. Сейчас их пять;

— Харри Кейн забил семь мячей в ворота "Арсенала" в семи матчах Премьер-Лиги, не отличившись в матче с ними лишь раз — на "Эмирейтс" в прошлом сезоне;

— Харри Кейн в одном голе от повторения рекорда Эммануэля Адебайора по количеству мячей в дерби Северного Лондона в Премьер-Лиге.



Кадровая ситуация



У "Арсенала" главный вопрос по кадрам — сможет ли сыграть французский нападающий Александр Лакасетт. Он пропустил матч с "Борнмутом" из-за травмы паха, не летал с командой в Киев на матч с "Ворсклой", но имеет хорошие шансы выйти в основе в дерби. Также против "Борнмута" и "Ворсклы" не было Месута Озила, но он с большой вероятностью сыграет против "Тоттенхэма".



У "Тоттенхэма" есть вопрос по напарнику Тоби Алдервейрелда в центре обороны — Ян Вертонген восстановился после травмы и сыграл с "Интером", подменяя незаявленного на Лигу Чемпионов Хуана Фойта. Вероятно, теперь Фойт снова займет место на скамейке, так как "Тоттенхэму" нужен опыт Вертонгена, хоть аргентинец и был неплох в период его отсутствия.



Кристиан Эриксен, имевший некоторые проблемы со здоровьем, не только вышел на замену с "Интером", но и забил решающий гол, так как что по его готовности сыграть в дерби, вопросов нет. Эрик Ламела пройдет обследование после травмы бедра, полученной в последнем матче, а вот Киран Триппьер точно не сыграет — он в долгосрочном списке травмированных.



Тактика



Унаи Эмери проявил себя смелым в тактических решениях тренером, ориентирующимся на атаку. С "Борнмутом" он неожиданно сыграл в трех центральных защитников, выдвинув высоко Колашинаца и Беллерина. Это привело к тому, что "Борнмут" забил как раз из-за пустоты, образовавшейся на фланге Колашинаца, но он же был напрямую причастен к двум голам в ворота "вишен".



Впрочем, с "Тоттенхэмом" подобных авантюр от Эмери — как минимум с первых минут — ждать не стоит. А вот по ходу матча может произойти все, что угодно — у баска уже играл с "Ливерпулем" на позиции левого защитника Ивоби, и этот отчаянный шаг, как отмечают, помог "Арсеналу" спасти ничью.



Вообще, для Эмери очень важным становится перерыв, когда он может внести коррективы в тактику уже по увиденному в первом тайме. Странно, что ему категорически не удается угадать с настройками команды со старта игры, но хоть "Арсенал" до сих пор и не выиграл ни одного первого тайма в чемпионате, Эмери великолепно умеет усиливать игру "канониров" во второй половине игры. Причем, для этого ему не обязательно даже делать замены — команда уже достаточно управляема, и Эмери способен дирижировать тактическими схемами, пусть и реагирует на происходящее с небольшим опозданием.



"Тоттенхэм" был великолепен с "Челси", но сейчас может сказаться тот факт, что команда Почеттино вынуждена была провести два очень интенсивных матча за короткое время на ужасном газоне "Уэмбли", где расход сил увеличивается чуть ли не в два раза. "Арсенал" же совершил комфортный вояж в Украину, где даже не понадобилось делать пересадку ради поездки в Полтаву — УЕФА пошел на уступки "канонирам" и перенес по их просьбе игру в Киев, так как в Полтаве не могли принять лайнер "канониров". Эмери дал отдых ряду лидеров, тогда как "шпоры" сражались за результат в Лиге Чемпионов, практически оптимальны составом.



Наверное, это может сказаться на интенсивности прессинга "Тоттенхэма" — вряд ли стоит ждать такой же заоблачной работоспособности полузащиты, как в матче с "Челси". Но "шпоры" достаточно хороши в игре рваным темпом, а кроме того, на скамейке у них есть игроки, идеально подходящие для контратак, если во втором тайме придется столкнуться с традиционной активностью после перерыва "Арсенала".



Ориентировочные составы



"Арсенал": Лено — Беллерин, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац — Торрейра, Джака — Ивоби, Озил, Обамеянг — Лакасетт



"Тоттенхэм": Льорис — Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Дайер, Эриксен — Сон, Кейн, Алли



Прогноз



"Тоттенхэм" выглядит очевидным фаворитом матча — команда Почеттино находится в хорошей форме, к тому же, для нее нет проблемы в том, чтобы играть на выезде. Но "Арсенал" — одна из самых волевых команд чемпионата, отлично играющая во втором тайме и умеющая добавлять по ходу игры. С учетом усталости "Тоттенхэма" "Арсенал" вполне может получить преимущество в концовке и улучшить результат, даже если будет к тому времени проигрывать. Потому наиболее вероятны такие результаты, как ничья или минимальная победа "Тоттенхэма".



