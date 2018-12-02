Эррера: "Матч против "Арсенала" будет как финал для нас"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что на свой следующий матч в Премьер-Лиге, против "Арсенала", его команда будет настраиваться как на финал.

На прошлой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уверенно заявил, что Новый год его команда встретит в топ-4 Премьер-Лиги.



С тех пор "Юнайтед" дома сыграл без голов против "Кристал Пэлас", а в субботу не справился с "Саутгемптоном" на выезде (2:2). По мнению Эрреры, этими результатами "дьяволы" исчерпали свой лимит на ошибки.



"Это определено два потерянных очка, но в остальном мы можем извлечь позитив из той игры, которую показали после их второго гола. Мы сделали самое сложное в футболе — отыгрались и свели матч вничью, хотя и не победили".



"Перерыв случился в неподходящий момент для нас, но это не оправдание — мы все равно должны были побеждать. Мы хотим быть в топ-4, и в данный момент мы далеки от этого".



"Прямо сейчас нужно забыть о таблице. Мы должны постараться выигрывать каждый свой матч, и только так мы сможем подняться в топ-4. К матчу против "Арсенала" нам нужно отнестись как к финалу", — сообщил Эррера BBC.