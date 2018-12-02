Эррера: "Матч против "Арсенала" будет как финал для нас"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что на свой следующий матч в Премьер-Лиге, против "Арсенала", его команда будет настраиваться как на финал.
На прошлой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уверенно заявил, что Новый год его команда встретит в топ-4 Премьер-Лиги.
С тех пор "Юнайтед" дома сыграл без голов против "Кристал Пэлас", а в субботу не справился с "Саутгемптоном" на выезде (2:2). По мнению Эрреры, этими результатами "дьяволы" исчерпали свой лимит на ошибки.
"Это определено два потерянных очка, но в остальном мы можем извлечь позитив из той игры, которую показали после их второго гола. Мы сделали самое сложное в футболе — отыгрались и свели матч вничью, хотя и не победили".
"Перерыв случился в неподходящий момент для нас, но это не оправдание — мы все равно должны были побеждать. Мы хотим быть в топ-4, и в данный момент мы далеки от этого".
"Прямо сейчас нужно забыть о таблице. Мы должны постараться выигрывать каждый свой матч, и только так мы сможем подняться в топ-4. К матчу против "Арсенала" нам нужно отнестись как к финалу", — сообщил Эррера BBC.
02.12.2018 00:05
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Последние комментарии:
Ну выиграют дальше что???
Разрыв от первого места огромный
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вот же пидарасы, нет что б жопу свою рвать на равные себе по классу команды, дак нет,на топов залупаются немощи
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это ж до чего надо было опуститься.. эх поколение Эррер и Погба.
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