Эррера: "Матч против "Арсенала" будет как финал для нас"

Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что на свой следующий матч в Премьер-Лиге, против "Арсенала", его команда будет настраиваться как на финал.

На прошлой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уверенно заявил, что Новый год его команда встретит в топ-4 Премьер-Лиги.

С тех пор "Юнайтед" дома сыграл без голов против "Кристал Пэлас", а в субботу не справился с "Саутгемптоном" на выезде (2:2). По мнению Эрреры, этими результатами "дьяволы" исчерпали свой лимит на ошибки.

"Это определено два потерянных очка, но в остальном мы можем извлечь позитив из той игры, которую показали после их второго гола. Мы сделали самое сложное в футболе — отыгрались и свели матч вничью, хотя и не победили".

"Перерыв случился в неподходящий момент для нас, но это не оправдание — мы все равно должны были побеждать. Мы хотим быть в топ-4, и в данный момент мы далеки от этого".

"Прямо сейчас нужно забыть о таблице. Мы должны постараться выигрывать каждый свой матч, и только так мы сможем подняться в топ-4. К матчу против "Арсенала" нам нужно отнестись как к финалу", — сообщил Эррера BBC.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 00:05

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  1. chebrec 02.12.2018 01:04 # chebrec
    Ну выиграют дальше что???
    Разрыв от первого места огромный

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  2. reams 02.12.2018 00:49 # reams
    вот же пидарасы, нет что б жопу свою рвать на равные себе по классу команды, дак нет,на топов залупаются немощи

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  3. gidro-met 02.12.2018 00:06 # gidro-met
    это ж до чего надо было опуститься.. эх поколение Эррер и Погба.

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