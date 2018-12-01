Моуриньо назвал "хрупкой" игру "Юнайтед" против "Саутгемптона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "хрупкой" игру своей команды в ничейном матче против "Саутгемптона" (2:2).

Как это нередко бывает в нынешнем сезоне, в субботу на "Сент Мэри" "красные дьяволы" вновь проспали начало матча и были наказаны за это двумя быстрыми голами.



Еще до перерыва "Юнайтед" восстановил равновесие, но дальше этого дело не пошло — ничейный результат сохранился до финального свистка, что Моуриньо находит закономерным.



"Думаю, результат вполне справедлив, несмотря на тот факт, что мы доминировали в игре".



"Соперник лучше начал матч, и мы оказались в беде. Мы сыграли с тремя центральными защитниками вместо двух, стараясь нивелировать слабость нашей оборонительной лини. И получилось довольно неплохо — мы пропустили прямым ударом со штрафного и после мощного выстрела".



"Однако нам нужно меньше терять мяч, потому что иначе твоя атакующая игра становится рваной. Мы слишком легко теряли мяч при переходе на атакующие позиции, усложнив задачу своим игрокам атаки, которым и так приходилось действовать против пятерки защитников".



"Я всегда сохраняю уверенность, но в то же время у меня закрадываются сомнения, потому что мы так много матчей начинаем неважно".



"Сегодня у нас была причина для хрупкости. Скотт Мактоминей и Неманья Матич играли не на своих позициях, а Филу Джонсу приходилось отдуваться за себя и за партнеров, хотя, как мне кажется, он сыграл очень хорошо".



"Нам нужно сделать свою атакующую игру менее рваной и перестать так часто терять мяч", — цитирует Моуриньо Daily Star.