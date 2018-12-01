"Юнайтед" споткнулся о "Саутгемптон"
Пропустив два быстрых гола в выездном матче против "Саутгемптона", "Манчестер Юнайтед" еще до перерыва смог отыграться, но во втором тайме сделал недостаточно для победы и в концовке даже был вынужден оборонять ничью — 2:2.
Относительно поражения 3:2 от "Фулхэма" в старте у "святых" появились Янник Вестергор, Джек Стивенс, а также юниоры Янн Валери и Майкл Обафеми.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно освежил состав своей команды по сравнению с безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" неделю назад. С первых минут вышли Фил Джонс, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Андер Эррера, Маруан Феллайни и Маркус Рэшфорд.
Болельщики домашней команды схватились за сердце уже в самом начале матча, когда голкипер Алекс Маккарти махнул ногой мимо мяча, сделав настоящий рождественский подарок Рэшфорду. Маркус пяткой отбросил снаряд Ромелу Лукаку, но тот замешкался с ударом.
Отделавшись испугом, на 13-й минуте "Саутгемптон" открыл счет. Натан Редмонд стянул на себя все внимание защитников на подступах к штрафной, после чего нашел короткой передачей Обамефи, а тот немедленно перевел мяч правее на свободного Стюарта Армстронга. Шотландец спокойно принял пас партнера и нанес сильный удар в дальний угол ворот — 1:0.
Одним быстрым голом "святые" не ограничились, потому что на 20-й минуте Седрик Соареш блестяще исполнил штрафной удар, послав мяч под перекладину — 2:0. Давид Де Хеа оказался бессилен спасти свою команду.
"Саутгемптон" и дальше был очень хорош, явно чувствуя, что соперник дрогнул и может пропустить еще. Однако хозяева слишком увлеклись атаками и на 33-й минуте позволили "Юнайтед" ответить. Рэшфорд выцарапал мяч Майи Йошиды, после чего сделал передачу в центр штрафной, куда ворвался Лукаку. Ромелу лишь оставалось расстрелять ворота — 2:1.
А на 39-й минуте счет и вовсе стал равным. Активный Рэшфорд дошел до лицевой линии, откуда сделал диагональную передачу к ближней штанге на набежавшего Эрреру, а тот в касание и с рикошетом пробил по воротам — 2:2.
Психологическое преимущество оказалось на стороне "дьяволов", однако воплотить это еще в один гол до перерыва им не удалось.
Во втором тайме игра заметно поскучнела. Сложилось впечатление, что соперники опасаются друг друга и не хотят рисковать. Давление "Юнайтед" было явно недостаточным, чтобы рассчитывать на победу.
После перерыва "дьяволы" только раз пробили в створ, а в заключительные 10-15 минут и вовсе был вынуждены играть на удержание ничейного результата — "святые" демонстрировали большее желание победить, но тоже сделали для этого недостаточно. Можно выделить лишь по-настоящему опасный удар Редмонда с дистанции — Де Хеа справился.
Игра "Юнайтед" продолжает удручать. Нужно отдать должное "дьяволам", которые не пали духом после двух быстрых мячей и смогли восстановить равновесие, однако во втором тайме команда Жозе Моуриньо была слишком уважительна к аутсайдеру.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
01.12.2018 22:30
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Последние комментарии:
хорошо хоть не дома опозорились
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середняки спотыкаются друг о друга сплошь и рядом, такое случается..да
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Неужели не понятно что моур сливаем чемп и бросает все силы на лч , моур ван лов фореве
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пи3дец. Борнмут уже тура очков набрать не может, а МЮ от него оторваться не может. еще и Лестер подпустил
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Крепко держатся за почетное 7е место. Молодцы
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Походу Жозе топ-6 в топ-5 решил превратить. А ведь ещё совсем недавно фаны МЮ ждали, что он сделает их чемпионами.
Manchester is blue, короче, и это надолго.
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Изгоняющие дьяволов
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жаль. саутгемптон потерял два очка в матче с аутсайдером. рэдмонд еб#л мю во всех позах
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Саут пощадил середняка. гавноеды отскочили. #цыганфарева
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Мда, печальное зрелище. Игры усталых жирафов.
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Красиво, Маура продлить, фелла кэпом
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великодушно пощадили Хьюза, воспитанник МЮ всеж.
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1 Манчестер Сити
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
лузерпуль на страпоне
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Битва за очко со дном АПЛ - это мощно! Будут в 20 апл - 100%
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Попотели над очком.
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Ну всё, значит теперь точно обыграют аснал. А так игра МЮ - полное дермищ. С Мауром - это путь в никуда.
П.С. Зачем вы вообще Далота этого купили? Чем он лучше Дармиана?
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01.12.2018 20:58 #
progressive
В итоге будет 2 - 4. Скринте!
Источник: http://fapl.ru/posts/67044/?c=1#c6759882
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мю уверенно пробивает окно в топ-4. за два матча уже два очка. Арсенал берегись
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