"Юнайтед" споткнулся о "Саутгемптон"

Ромелу Лукаку Пропустив два быстрых гола в выездном матче против "Саутгемптона", "Манчестер Юнайтед" еще до перерыва смог отыграться, но во втором тайме сделал недостаточно для победы и в концовке даже был вынужден оборонять ничью — 2:2.

Относительно поражения 3:2 от "Фулхэма" в старте у "святых" появились Янник Вестергор, Джек Стивенс, а также юниоры Янн Валери и Майкл Обафеми.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно освежил состав своей команды по сравнению с безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" неделю назад. С первых минут вышли Фил Джонс, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Андер Эррера, Маруан Феллайни и Маркус Рэшфорд.

Болельщики домашней команды схватились за сердце уже в самом начале матча, когда голкипер Алекс Маккарти махнул ногой мимо мяча, сделав настоящий рождественский подарок Рэшфорду. Маркус пяткой отбросил снаряд Ромелу Лукаку, но тот замешкался с ударом.

Отделавшись испугом, на 13-й минуте "Саутгемптон" открыл счет. Натан Редмонд стянул на себя все внимание защитников на подступах к штрафной, после чего нашел короткой передачей Обамефи, а тот немедленно перевел мяч правее на свободного Стюарта Армстронга. Шотландец спокойно принял пас партнера и нанес сильный удар в дальний угол ворот — 1:0.

Одним быстрым голом "святые" не ограничились, потому что на 20-й минуте Седрик Соареш блестяще исполнил штрафной удар, послав мяч под перекладину — 2:0. Давид Де Хеа оказался бессилен спасти свою команду.

"Саутгемптон" и дальше был очень хорош, явно чувствуя, что соперник дрогнул и может пропустить еще. Однако хозяева слишком увлеклись атаками и на 33-й минуте позволили "Юнайтед" ответить. Рэшфорд выцарапал мяч Майи Йошиды, после чего сделал передачу в центр штрафной, куда ворвался Лукаку. Ромелу лишь оставалось расстрелять ворота — 2:1.

А на 39-й минуте счет и вовсе стал равным. Активный Рэшфорд дошел до лицевой линии, откуда сделал диагональную передачу к ближней штанге на набежавшего Эрреру, а тот в касание и с рикошетом пробил по воротам — 2:2.

Психологическое преимущество оказалось на стороне "дьяволов", однако воплотить это еще в один гол до перерыва им не удалось.

Во втором тайме игра заметно поскучнела. Сложилось впечатление, что соперники опасаются друг друга и не хотят рисковать. Давление "Юнайтед" было явно недостаточным, чтобы рассчитывать на победу.

После перерыва "дьяволы" только раз пробили в створ, а в заключительные 10-15 минут и вовсе был вынуждены играть на удержание ничейного результата — "святые" демонстрировали большее желание победить, но тоже сделали для этого недостаточно. Можно выделить лишь по-настоящему опасный удар Редмонда с дистанции — Де Хеа справился.

Игра "Юнайтед" продолжает удручать. Нужно отдать должное "дьяволам", которые не пали духом после двух быстрых мячей и смогли восстановить равновесие, однако во втором тайме команда Жозе Моуриньо была слишком уважительна к аутсайдеру.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 22:30

Количество просмотров Просмотров: 1690

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Последние комментарии:




  1. kolyandr 01.12.2018 23:50 # kolyandr
    хорошо хоть не дома опозорились

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  2. gidro-met 01.12.2018 23:31 # gidro-met
    середняки спотыкаются друг о друга сплошь и рядом, такое случается..да

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  3. smokekush 01.12.2018 23:21 # smokekush
    Неужели не понятно что моур сливаем чемп и бросает все силы на лч , моур ван лов фореве

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  4. wolfsmensch 01.12.2018 23:14 # wolfsmensch
    пи3дец. Борнмут уже тура очков набрать не может, а МЮ от него оторваться не может. еще и Лестер подпустил

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  5. ray-black 01.12.2018 23:08 # ray-black
    Крепко держатся за почетное 7е место. Молодцы

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  6. lampard78 01.12.2018 23:04 # lampard78
    Походу Жозе топ-6 в топ-5 решил превратить. А ведь ещё совсем недавно фаны МЮ ждали, что он сделает их чемпионами.
    Manchester is blue, короче, и это надолго.

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  7. mr-s1n1st3r 01.12.2018 22:57 # mr-s1n1st3r
    Изгоняющие дьяволов

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  8. jack-willsher 01.12.2018 22:50 # jack-willsher
    жаль. саутгемптон потерял два очка в матче с аутсайдером. рэдмонд еб#л мю во всех позах

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  9. frisby 01.12.2018 22:49 # frisby
    Саут пощадил середняка. гавноеды отскочили. #цыганфарева

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  10. sausage 01.12.2018 22:47 # sausage
    Мда, печальное зрелище. Игры усталых жирафов.

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  11. aliabiev 01.12.2018 22:39 # aliabiev
    Красиво, Маура продлить, фелла кэпом

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  12. alexomck 01.12.2018 22:36 # alexomck
    великодушно пощадили Хьюза, воспитанник МЮ всеж.

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  13. mancityman 01.12.2018 22:36 # mancityman
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    лузерпуль на страпонеПользователь получил предупреждение

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  14. fc-oil 01.12.2018 22:35 # fc-oil
    Битва за очко со дном АПЛ - это мощно! Будут в 20 апл - 100%

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  15. brown-ale 01.12.2018 22:34 # brown-ale
    Попотели над очком.

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  16. ccchelsea 01.12.2018 22:34 # ccchelsea
    Ну всё, значит теперь точно обыграют аснал. А так игра МЮ - полное дермищ. С Мауром - это путь в никуда.
    П.С. Зачем вы вообще Далота этого купили? Чем он лучше Дармиана?

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  17. griezmann 01.12.2018 22:32 # griezmann
    01.12.2018 20:58 #
    progressive

    В итоге будет 2 - 4. Скринте!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67044/?c=1#c6759882

    (ответить)

  18. van-der-slav 01.12.2018 22:32 # van-der-slav
    мю уверенно пробивает окно в топ-4. за два матча уже два очка. Арсенал берегись

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