"Юнайтед" споткнулся о "Саутгемптон"

Пропустив два быстрых гола в выездном матче против "Саутгемптона", "Манчестер Юнайтед" еще до перерыва смог отыграться, но во втором тайме сделал недостаточно для победы и в концовке даже был вынужден оборонять ничью — 2:2.

Относительно поражения 3:2 от "Фулхэма" в старте у "святых" появились Янник Вестергор, Джек Стивенс, а также юниоры Янн Валери и Майкл Обафеми.



Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно освежил состав своей команды по сравнению с безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" неделю назад. С первых минут вышли Фил Джонс, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Андер Эррера, Маруан Феллайни и Маркус Рэшфорд.



Болельщики домашней команды схватились за сердце уже в самом начале матча, когда голкипер Алекс Маккарти махнул ногой мимо мяча, сделав настоящий рождественский подарок Рэшфорду. Маркус пяткой отбросил снаряд Ромелу Лукаку, но тот замешкался с ударом.



Отделавшись испугом, на 13-й минуте "Саутгемптон" открыл счет. Натан Редмонд стянул на себя все внимание защитников на подступах к штрафной, после чего нашел короткой передачей Обамефи, а тот немедленно перевел мяч правее на свободного Стюарта Армстронга. Шотландец спокойно принял пас партнера и нанес сильный удар в дальний угол ворот — 1:0.



Одним быстрым голом "святые" не ограничились, потому что на 20-й минуте Седрик Соареш блестяще исполнил штрафной удар, послав мяч под перекладину — 2:0. Давид Де Хеа оказался бессилен спасти свою команду.



"Саутгемптон" и дальше был очень хорош, явно чувствуя, что соперник дрогнул и может пропустить еще. Однако хозяева слишком увлеклись атаками и на 33-й минуте позволили "Юнайтед" ответить. Рэшфорд выцарапал мяч Майи Йошиды, после чего сделал передачу в центр штрафной, куда ворвался Лукаку. Ромелу лишь оставалось расстрелять ворота — 2:1.



А на 39-й минуте счет и вовсе стал равным. Активный Рэшфорд дошел до лицевой линии, откуда сделал диагональную передачу к ближней штанге на набежавшего Эрреру, а тот в касание и с рикошетом пробил по воротам — 2:2.



Психологическое преимущество оказалось на стороне "дьяволов", однако воплотить это еще в один гол до перерыва им не удалось.



Во втором тайме игра заметно поскучнела. Сложилось впечатление, что соперники опасаются друг друга и не хотят рисковать. Давление "Юнайтед" было явно недостаточным, чтобы рассчитывать на победу.



После перерыва "дьяволы" только раз пробили в створ, а в заключительные 10-15 минут и вовсе был вынуждены играть на удержание ничейного результата — "святые" демонстрировали большее желание победить, но тоже сделали для этого недостаточно. Можно выделить лишь по-настоящему опасный удар Редмонда с дистанции — Де Хеа справился.



Игра "Юнайтед" продолжает удручать. Нужно отдать должное "дьяволам", которые не пали духом после двух быстрых мячей и смогли восстановить равновесие, однако во втором тайме команда Жозе Моуриньо была слишком уважительна к аутсайдеру.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче