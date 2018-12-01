Гвардиола хочет, чтобы Сане был стабильнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардола призвал своего вингера Лероя Сане стабильно демонстрировать такую же классную игру, как в матче против "Борнмута".

Несмотря на то, что в субботу Сане не оказалось среди авторов голов, Лерой великолепно проявил и помог "горожанам" отпраздновать уверенную победу со счетом 3:1. Именно 22-летний немец был признан лучшим игроком матча.



Гвардиола очень доволен тем, что его подопечный вышел на пик формы после тяжелого начала сезона. Теперь тренер хочет, чтобы Сане играл так всегда.



"Я не знаю, чем он питался, но теперь это будет в меню на все следующие матчи! Когда в будущем он будет жаловаться, что не играет, я отправлю ему видео сегодняшней игры, потому что, если он будет показывать такую игру, то будет играть".



"Нам нужна конкуренция между ним, Риядом, Рахимом и Кевином Де Брюйне, который идет на поправку. Между всеми ними. Я прошу всех их играть в свою лучшую игру. Иначе тебе не преуспеть во всех соревнованиях".



"Сегодня он был невероятен — и в атаке, и в обороне. Он создавал моменты, сохранял позитивный настрой, хорошо реагировал на ситуации, но все эти вещи он делает не всегда".



"Мы никогда не сомневались насчет Лероя, но он еще молод. Мы не можем забывать, что ему только 22 года. Взлеты и падения — это нормально для него".



"Может быть, в будущем он будет более стабилен как Фернандиньо, Давид Сильва, Бернарду Силва и каждый раз играть на восемь или девять баллов из 10. Это то, чего я ожидаю от него", — цитирует Гвардиолу The Independent.