Алли рассказал о шутке Почеттино после своего первого вызова в сборную Англии

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал, как над ним пошутил главный тренер Маурисио Почеттино, когда он впервые в карьере был вызван в сборную Англии.

К своим 22 годам Алли накопил уже приличный багаж опыта — как на клубном уровне, так и на международном. Вместе со сборной Англии Деле принял участие в Евро-2016 и ЧМ-2018.



Свой первый вызов в национальную команду Алли получил в октябре 2015, на матчи против Эстонии и Литвы. Почеттино сообщил эту новость своему подопечному в своеобразной манере.



"Это было при Рое Ходжсоне. Помню, мы тогда находились с "Тоттенхэмом" в Монако, и босс подозвал меня к себе и начал говорить. Я знал, что приближается международный перерыв. Он спросил меня, не хочу ли я съездить и сыграть за сборную Англии U-17. Я подумал, что в любом случае слишком стар для этого. И я сказал: "Я не думаю, что это возможно... Я уже слишком стар для этого".



"Он сказал: "Нет, мы разговаривали с ними, ты можешь за них сыграть. Они хотят, чтобы ты приехал на следующей неделе". Я ответил: "Ох, ну, тогда ладно".



"Затем он стоял, уставившись на меня 10 секунд, и, наконец, сказал, что я вызван в главную сборную! Это была больше проверка, чем какая-то издевка. Он хотел увидеть мою реакцию! Он очень славный малый", — сообщил Алли Soccer AM.