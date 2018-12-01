Раньери не исключает воссоединение с Дринкуотером в "Фулхэме"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявил, что не исключает воссоединение с полузащитником Данни Дринкуотером в январе.

В сезоне 2015/16 связка из Дринкуотера и Нголо Канте была важнейшей деталью механизма, который выстроил Раньери в "Лестере" и который сенсационно завоевал титул Премьер-Лиги.



Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" вслед за Канте, Дринкуотер не смог восстановить прежнее взаимодействие с французом и превратился в игрока глубокого запаса "синих".



В этом сезоне Премьер-Лиги Данни не сыграл ни минуты, а после назначения Раньери в "Фулхэме" появились слухи, что английский полузащитник уже в январе может отправиться к "дачникам". Клаудио такой сценарий не исключает, но сперва хочет лучше познакомиться с имеющимися футболистами.



"Каковы шансы на воссоединение с Дринкуотером? Я пока не знаю, дайте мне посмотреть всех моих полузащитников. Пока слишком рано говорить о тех или иных игроках. Я хочу посмотреть, кто понимает мою философию, и если потребуются какие-либо изменения, я попрошу об этом президента", — цитирует Раньери Daily Mirror.