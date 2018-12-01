"Сити" уверенно разобрался с "Борнмутом"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, уверенно разобравшись с "Борнмутом" — 3:1.

После ничьей 2:2 с "Лионом" в Лиге Чемпионов главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял ровно половину полевых игроков, выпустив Данило, Николаса Отаменди, Бернарду Силву, Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса вместо Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Давида Сильвы, Рияда Махреза и Серхио Агуэро.

"Вишенки" сделали три перестановки после поражения 2:1 от "Арсенала". Влились в команду Тайрон Мингс, Льюис Кук и Эндрю Сурман, заменив Дэна Гослинга, Джефферсона Лерму и Дэвида Брукса.

Матч начался по предсказуемому сценарию. Хозяева "Этихад" активно использовали фланги, после чего мяч направлялся в штрафную площадь.

На 11-й минуте Александр Зинченко с левого фланга выполнил подачу на линию вратарской, однако Жезус слегка не дотянулся до мяча.

И все-таки избежать быстрого гола гостям не удалось. На 16-й минуте Зинченко снова направил мяч в штрафную на открывание Лероя Сане по левому краю. Голкипер Асмир Бегович предусмотрительно вышел навстречу и заблокировал удар немца, однако снаряд отскочил к Бернарду Силве, который расстрелял ворота — 1:0.

Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой, однако постепенно это давление стало ослабевать, и "Борнмут" начал совершать робкие вылазки к штрафной Эдерсона.

К концу тайма "вишенки" осмелели настолько, что в одной из своих атак Саймон Фрнэнсис забросил мяч с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон выиграл борьбу на втором этаже у Отаменди с Данило и неотразимо пробил головой — 1:1.

В начале второго тайма в игру включился Рахим Стерлинг. На 54-й минуте вингер сборной Англии совершил слаломный проход поперек штрафной и с рикошетом от защитника пробил в штангу.

Спустя еще три минуты Стерлинг оказался самым расторопным у ворот на добивании после отраженного удара Данило — 2:1.

На сей раз "Сити" не позволил себе расслабиться, как после своего гола в первом тайме. Хозяева продолжали атаковать, изматывая соперника, который был вынужден много работать без мяча.

В конце концов "вишенки" настолько устали, что пропустили третий гол, и на этом интрига умерла. Сане с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где Гюндоган лишь подставил ногу — 3:1.

За весь матч "Борнмут" нанес лишь один удар в створ, и это оказался гол Каллума Уилсона. По сути "вишенки" реализовали все, что создали. "Сити" оказался командой совершенно другого уровня, одержав уверенную победу, хотя периодами позволял себе слегка расслабиться.

"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. mc-od 01.12.2018 20:14 # mc-od
    Хорошая, рабочая победа. Кстати, Борнмут неплохо сыграл.

    Но самое главное: большинство неадекватов с фапли еще не догнали, но сегодня Сити ушел в отрыв.
    Завтра правильные портовые затормозят неправильных. Скриньте.

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  2. element-ekb 01.12.2018 20:14 # element-ekb
    Ставлю кожана что сити чемпики

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  3. thegodfather 01.12.2018 20:13 # thegodfather
    Что-то пенсы некоторые на меня горят, хотя я не оскорблял вроде никого из них, ни Челси, ни игроков, а они всё ссут на кого-то, представляют, как другие ссут. Странные создания конечно. Может, правду чуют? Жаль их, будто это я им эмерсонов, дринквотеров, бакайок и морат покупал. Хорошо ещё Баркли три матча выдал неплохих, будет им что вспоминать до конца сезона, как главное доказательство топово проведённого прошлого зимнего ТО.

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  4. bezviz 01.12.2018 20:12 # bezviz
    Короли на троне!!!

    Лузерка на страпоне)))

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  5. ry-l 01.12.2018 20:11 # ry-l
    Ладно, заканчивайте АПЛ. Такой же расклад и продержится до 38го тура.

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  6. krymskiy-tatarin 01.12.2018 20:09 # krymskiy-tatarin
    Чемпионы

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  7. chelsea-69 01.12.2018 20:08 # chelsea-69
    Бенитеza в мю!

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  8. brown-ale 01.12.2018 20:08 # brown-ale
    Сити как всегда пробивает инд. тотал. Топари!

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  9. sausage 01.12.2018 20:07 # sausage
    В следующий уикенд безвиз будет болеть за Сити, чтобы они не потеряли очки.

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  10. ratamahatta 01.12.2018 20:07 # ratamahatta
    Всем пох, там молотки ньюкасл разгромили

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  11. electric 01.12.2018 20:05 # electric
    Всем похоой. Никто даже не смотрел это фуфло

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  12. staryi-eblan 01.12.2018 20:02 # staryi-eblan
    Такой Сити раздавит ПЕНСЫльванию 3:0. Даже на Бридже.
    Сарри пусть ко 2-му поражению психологически готовится

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  13. jack-willsher 01.12.2018 20:01 # jack-willsher
    молодеж сити просто ссыт на тупых воспитанников муму типа решпрта и танцующегопетуха лингарда

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  14. progressive 01.12.2018 19:59 # progressive
    Скоро начнётся матч Великого Манчестера против "Святых"
    Напоминаю! Трофеи МЮ за последние 10 лет - 16!

    Глоры СоСити и залупенсы, которые у них на стропоновом подсосе, далеко не уходите. Буду кекать с довенов.

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