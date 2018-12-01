"Сити" уверенно разобрался с "Борнмутом"

"Манчестер Сити" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, уверенно разобравшись с "Борнмутом" — 3:1.

После ничьей 2:2 с "Лионом" в Лиге Чемпионов главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял ровно половину полевых игроков, выпустив Данило, Николаса Отаменди, Бернарду Силву, Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса вместо Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Давида Сильвы, Рияда Махреза и Серхио Агуэро.



"Вишенки" сделали три перестановки после поражения 2:1 от "Арсенала". Влились в команду Тайрон Мингс, Льюис Кук и Эндрю Сурман, заменив Дэна Гослинга, Джефферсона Лерму и Дэвида Брукса.



Матч начался по предсказуемому сценарию. Хозяева "Этихад" активно использовали фланги, после чего мяч направлялся в штрафную площадь.



На 11-й минуте Александр Зинченко с левого фланга выполнил подачу на линию вратарской, однако Жезус слегка не дотянулся до мяча.



И все-таки избежать быстрого гола гостям не удалось. На 16-й минуте Зинченко снова направил мяч в штрафную на открывание Лероя Сане по левому краю. Голкипер Асмир Бегович предусмотрительно вышел навстречу и заблокировал удар немца, однако снаряд отскочил к Бернарду Силве, который расстрелял ворота — 1:0.



Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой, однако постепенно это давление стало ослабевать, и "Борнмут" начал совершать робкие вылазки к штрафной Эдерсона.



К концу тайма "вишенки" осмелели настолько, что в одной из своих атак Саймон Фрнэнсис забросил мяч с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон выиграл борьбу на втором этаже у Отаменди с Данило и неотразимо пробил головой — 1:1.



В начале второго тайма в игру включился Рахим Стерлинг. На 54-й минуте вингер сборной Англии совершил слаломный проход поперек штрафной и с рикошетом от защитника пробил в штангу.



Спустя еще три минуты Стерлинг оказался самым расторопным у ворот на добивании после отраженного удара Данило — 2:1.



На сей раз "Сити" не позволил себе расслабиться, как после своего гола в первом тайме. Хозяева продолжали атаковать, изматывая соперника, который был вынужден много работать без мяча.



В конце концов "вишенки" настолько устали, что пропустили третий гол, и на этом интрига умерла. Сане с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где Гюндоган лишь подставил ногу — 3:1.



За весь матч "Борнмут" нанес лишь один удар в створ, и это оказался гол Каллума Уилсона. По сути "вишенки" реализовали все, что создали. "Сити" оказался командой совершенно другого уровня, одержав уверенную победу, хотя периодами позволял себе слегка расслабиться.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче