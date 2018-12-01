"Сити" уверенно разобрался с "Борнмутом"
"Манчестер Сити" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, уверенно разобравшись с "Борнмутом" — 3:1.
После ничьей 2:2 с "Лионом" в Лиге Чемпионов главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял ровно половину полевых игроков, выпустив Данило, Николаса Отаменди, Бернарду Силву, Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса вместо Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Давида Сильвы, Рияда Махреза и Серхио Агуэро.
"Вишенки" сделали три перестановки после поражения 2:1 от "Арсенала". Влились в команду Тайрон Мингс, Льюис Кук и Эндрю Сурман, заменив Дэна Гослинга, Джефферсона Лерму и Дэвида Брукса.
Матч начался по предсказуемому сценарию. Хозяева "Этихад" активно использовали фланги, после чего мяч направлялся в штрафную площадь.
На 11-й минуте Александр Зинченко с левого фланга выполнил подачу на линию вратарской, однако Жезус слегка не дотянулся до мяча.
И все-таки избежать быстрого гола гостям не удалось. На 16-й минуте Зинченко снова направил мяч в штрафную на открывание Лероя Сане по левому краю. Голкипер Асмир Бегович предусмотрительно вышел навстречу и заблокировал удар немца, однако снаряд отскочил к Бернарду Силве, который расстрелял ворота — 1:0.
Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой, однако постепенно это давление стало ослабевать, и "Борнмут" начал совершать робкие вылазки к штрафной Эдерсона.
К концу тайма "вишенки" осмелели настолько, что в одной из своих атак Саймон Фрнэнсис забросил мяч с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон выиграл борьбу на втором этаже у Отаменди с Данило и неотразимо пробил головой — 1:1.
В начале второго тайма в игру включился Рахим Стерлинг. На 54-й минуте вингер сборной Англии совершил слаломный проход поперек штрафной и с рикошетом от защитника пробил в штангу.
Спустя еще три минуты Стерлинг оказался самым расторопным у ворот на добивании после отраженного удара Данило — 2:1.
На сей раз "Сити" не позволил себе расслабиться, как после своего гола в первом тайме. Хозяева продолжали атаковать, изматывая соперника, который был вынужден много работать без мяча.
В конце концов "вишенки" настолько устали, что пропустили третий гол, и на этом интрига умерла. Сане с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где Гюндоган лишь подставил ногу — 3:1.
За весь матч "Борнмут" нанес лишь один удар в створ, и это оказался гол Каллума Уилсона. По сути "вишенки" реализовали все, что создали. "Сити" оказался командой совершенно другого уровня, одержав уверенную победу, хотя периодами позволял себе слегка расслабиться.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
01.12.2018 19:55
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Последние комментарии:
Хорошая, рабочая победа. Кстати, Борнмут неплохо сыграл.
Но самое главное: большинство неадекватов с фапли еще не догнали, но сегодня Сити ушел в отрыв.
Завтра правильные портовые затормозят неправильных. Скриньте.
(ответить)
Ставлю кожана что сити чемпики
(ответить)
Что-то пенсы некоторые на меня горят, хотя я не оскорблял вроде никого из них, ни Челси, ни игроков, а они всё ссут на кого-то, представляют, как другие ссут. Странные создания конечно. Может, правду чуют? Жаль их, будто это я им эмерсонов, дринквотеров, бакайок и морат покупал. Хорошо ещё Баркли три матча выдал неплохих, будет им что вспоминать до конца сезона, как главное доказательство топово проведённого прошлого зимнего ТО.
(ответить)
Короли на троне!!!
Лузерка на страпоне)))
(ответить)
Ладно, заканчивайте АПЛ. Такой же расклад и продержится до 38го тура.
(ответить)
Чемпионы
(ответить)
Бенитеza в мю!
(ответить)
Сити как всегда пробивает инд. тотал. Топари!
(ответить)
В следующий уикенд безвиз будет болеть за Сити, чтобы они не потеряли очки.
(ответить)
Всем пох, там молотки ньюкасл разгромили
(ответить)
Всем похоой. Никто даже не смотрел это фуфло
(ответить)
Такой Сити раздавит ПЕНСЫльванию 3:0. Даже на Бридже.
Сарри пусть ко 2-му поражению психологически готовится
(ответить)
молодеж сити просто ссыт на тупых воспитанников муму типа решпрта и танцующегопетуха лингарда
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Скоро начнётся матч Великого Манчестера против "Святых"
Напоминаю! Трофеи МЮ за последние 10 лет - 16!
Глоры СоСити и залупенсы, которые у них на стропоновом подсосе, далеко не уходите. Буду кекать с довенов.
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