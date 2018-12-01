Почеттино: "Никогда не выпивали с Венгером"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что никогда не пропускал по бокалу вина с Арсеном Венгером, когда тот возглавлял "Арсенал".
В преддверии воскресного дерби на "Эмирейтс" Почеттино не стал скрывать того, что нынешний рулевой "канониров" Унаи Эмери является его близким другом уже много лет.
Совершенно друге отношения у Почеттино были с Венгером. В отличие от большинства других коллег по Премьер-Лиге, с Арсеном аргентинский тренер никогда не выпивал в день матча.
"Нет, никогда. Со многими тренерами мы немного выпиваем до или после матча в комнате для тренеров, но с Арсеном этого никогда не было".
"Думаю, наши отношения с Унаи противоположные, нежели отношениях между нашими клубами. Да, это дерби, и мы будем противостоять друг другу во время матча, но до игры и после игры мы всегда остаемся очень хорошими друзьями".
"Я знаю, что теперь мы соседи. Думаю, он знает, где я живу, но мне пока не удалось узнать, где живет он", — цитирует Почеттино Evening Standard.
01.12.2018 19:00
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