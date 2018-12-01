Моуриньо: "Если и купим в январе, то только одного игрока"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что один новичок — максимум, на который он рассчитывает в зимнее трансферное окно.

Несколько недель назад в прессе появились слухи, что руководство "красных дьяволов" осознало свою ошибку летом, когда Моуриньо получил недостаточную поддержку на трансферном рынке, и теперь позволит Жозе потратить более 100 миллионов фунтов в январе.

Однако Моуриньо, спустивший на трансферы уже более 350 млн. фунтов с момента своего назначения летом 2016, понимает, насколько сложен рынок, и если "Юнайтед" купит хотя бы одного игрока посреди сезона, это уже будет удачей.

"Если честно, я не ожидаю, что мы кого-нибудь купим. А если и купим, это будет один игрок. Я не представляю, что мы сможем получить больше".

"Трансферный рынок очень сложен, если, конечно, ты не готов платить то, что я называю безумными цифрами. У тебя просто нет шансов на рынке, либо же ты должен платить безумные цифры или обратиться к так называемым игрокам второго ранга. Но я согласен со мнением людей, что игроки второго ранга — не игроки уровня "Манчестер Юнайтед", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 18:00

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  1. ben-arfa 01.12.2018 18:11 # ben-arfa
    Но я согласен со мнением людей, что игроки второго ранга — не игроки уровня "Манчестер Юнайтед"

    Т.е. Лyкaкa, Линделеф и Матич это игрок первого ранга?

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